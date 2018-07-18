AK Partili Kuzu'dan bedelli askerlikte '28 gün şartı' açıklaması

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 gün eğitim şartının bir kez daha gözden geçirilebileceğini ifade etti.

AK Parti kurucularından ve MYKY üyesi Burhan Kuzu, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 gün askerlik şartıyla ilgili açıklama yaptı. Kuzu, "Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir" dedi.

Kuzu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş: Yaş: 25, bedel: 15 bin TL, eğitim süresi: 28 gün. Tabii ki bu teklif Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak. Ortak bir nokta bulunacaktır. Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.

Bedelli Askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş:Yaş:25,Bedel:15Bin TL,Eğitim Süresi:28 Gün.Tabii ki,bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak.Ortak bir nokta bulunacaktır.Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) July 17, 2018

© AA / Emin Sansar Bedelli askerlik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu: 28 günlük eğitim de tasarıda

Bugün TBMM Başkanlığı'na sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 euroluk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar. Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamuda ve özel sektör çalışanları ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 324 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" dedi.