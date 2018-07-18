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20:28 18 Temmuz 2018
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma açıldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Kılıçdaroğlu ODTÜ'lülerin tutuklanmasına neden olan karikatürü paylaştı
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde 'Erdoğan karikatürü' taşıyan 4 ODTÜ'lünün tutuklanmasının ardından dün, sosyal medya hesabı Twitter'da bir paylaşımda bulundu.

    Törende öğrencilerin taşıdığı karikatürün de yer aldığı paylaşımda "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" diye yazdı.

    Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı sonrası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

    Kılıçdaroğlu, dün TBMM'de yaptığı grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

    Cezaevi, hapis, hapishane
    © AA /
    ODTÜ'lü öğrenciler tutuklandı
    "Adalet yok diyoruz. Hukukun üstünlüğü yok diyoruz. ODTÜ’nün bir geleneği vardır. Mezun olanların ellerinde vermek istedikleri mesajlar vardır. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biridir. ODTÜ’de öğrenci olmak ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartlarda hakaret yoktur, zeka vardır. O pankartların farkına varmak için de zeki olmak gerekir. Zeki değilsen ben ne yapayım? ODTÜ’lüler hiçbir zaman reis, başkan gibi laflar kullanmazlar. ODTÜ’nün özelliği Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olmasıdır.

    13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor ve beraat ediyor aynı pankartı taşıyan ODTÜ öğrencileri tutuklanıyor bu nasıl yargı? Eleştiriye açık değil! Benim Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştiriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim Twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!"

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    Etiketler:
    Karikatür, Cumhurbaşkanına hakaret, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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