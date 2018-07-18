Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması

Törende öğrencilerin taşıdığı karikatürün de yer aldığı paylaşımda "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" diye yazdı.
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı sonrası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun (@kilicdarogluk)Twitter hesabından yapılan “Tayyipler alemi” paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı.— Mesut Hasan BENLİ (@mesuthasanbenli) 18 Temmuz 2018
Aynı karikatür nedeniyle de 4 ODTÜ'lü hala tutuklu!
KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu, dün TBMM'de yaptığı grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor ve beraat ediyor aynı pankartı taşıyan ODTÜ öğrencileri tutuklanıyor bu nasıl yargı? Eleştiriye açık değil! Benim Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştiriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim Twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!"
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