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20:28 18 Temmuz 2018
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    Reina katliamında hayatını kaybeden Tunuslu çifte tazminat talebi reddedildi

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu karı-kocanın ailesinin tazminat talebi reddedildi. Azzabi çiftinin ailesinin avukatı, saldırıda ölen Fas kökenli mağdurlara 'terörist eylem' nedeniyle tazminat ödendiğini, valiliğin kararını İdare Mahkemesi'ne taşıyacağını belirtti.

    Avukat Hazım Suat Öncüoğlu, saldırıda yaralanan ve 2 Mart 2017'de hayatını kaybeden Tunuslu Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakkaa Azzabi çiftinin ailesi adına maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı ise, 13 Nisan 2018 tarihinde talebin reddine karar verdi.

    Jake Raak
    © Fotoğraf : DHA
    Reina saldırısında yaralanan ABD'li, Silivri'deki duruşmaya katıldı
    Kararda şu ifadeye yer verildi:

    "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemlerden olabileceği kanaatine varıldığı, hayatlarını kaybeden Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakka Azzabi'nin terör suçu nedeniyle herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirilmiştir. Başvurucuların Tunus vatandaşları olması sebebi ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına Tunus ile ülkemiz arasında karşılıklılık anlaşması olup olmadığı sorulmuş bakanlıkların cevabi yazısı komisyonumuza ulaşıncaya kadar bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir. 28 Mart 2018 tarih E2404 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazıları ekinde sunmuş oldukları Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Ocak 2018 tarihli yazılarında Tunus'ta terörden zarar gören bir vatandaşımız ile ilgili bilgi ve kayıt bulunamadığı, böyle bir olay yaşanması durumunda izlenebilecek yönteme ilişkin Tunus makamlarından tatmin edici bir yanıt alınamadığı bildirilmektedir. Yazıda devamla Tunus'ta 2015 yılında Bardo Müzesi ve Sousse'taki bir otele gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden batılı turistlere ödenebilecek tazminata ilişkin davaların halen devam ettiğinin bilindiği bildirilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Tunus ile karşılıklılık bulunmadığından diğer sebeplerden talebin reddine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi."

    'KARARI İDARE MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ'

    İstanbul - Reina - saldırı
    © REUTERS / Umit Bektas
    Reina saldırısı davasında tahliye
    Avukat Hazım Suat Öncüoğlu aile adına 1 milyon lira talep ettiklerini belirterek "Bu para zenginleşme değildir. Türkiye'deki zafiyet sonucu acı çeken insanlara ödenmesi gereken tazminatın en azıdır" dedi. Avukat Öncüoğlu şunları söyledi:

    "Vilayet zarar tespit komisyonu maalesef yerinde bir değerlendirmede bulunamamıştır. Bu tarafımıza gönderilen ret kararı utanç vericidir. Mağdurlar arası bir seçim yapılıyor gibi bu karar uluslararası bir skandala götürür. Ölçüt nedir? Komisyonun hiçbir şekilde hukuki olamayan kararı uluslararası rezalettir. Aynı saldırıda Fas kökenli mağdurlara terörist eylem nedeniyle tazminat ödenmiştir Başka milletlerin talebinin reddedilmesinin hiçbir temel yasal dayanağı yoktur. Tunus ile Türkiye arasına karşılıklılık anlaşması olmamasının yasal olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bu kararı İdare Mahkemesi'ne taşıyacağız."

    Avukat Öncüoğlu, komisyon kararında imzası olanlar arasında İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesinin de olduğunu kaydederek "Bilgi ve konuya hakimiyetinin dışında karara imza atmasını, uluslararası hukuk bilgisini gerektirir yoksunlukla imzalanmasını kınıyorum. En azından bu konuya da bir çekince koyması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    tazminat, Reina, Ortaköy, Tunus, Türkiye
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