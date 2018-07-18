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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası: Erdoğan ve yakınlarına 359.000 lira tazminat ödeyecek

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359.000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Man Adası belgelerini gösterdi.
    © Fotoğraf : CHP
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiası üzerine açılan davada 359.000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, dava sonunda çıkan kararı protesto eden Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik cübbesi bırakarak duruşmayı terk etti.

    DAVA DİLEKÇESİNDEN

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti. 

    Bülent Tezcan
    © AA / Tansel Parlak
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    KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

    Kılıçdaroğlu, söz konusu olan grup toplantısında özetle şunları söylemişti:

    "Yastık altında dövizi olan kardeşlerim bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın. Milliyiz, yerliyiz biz" diyor. Söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. Ben Çorlu'da açılışta konuşma yaptım. Dedim ki, 'Senin çocuklarının yurt dışı hesaplarına gönderdiği milyonlarca para var mı?' Bilal'e anlatır gibi soruyorum. Tık yok. Sen misin yerli ve milli ben miyim yerli ve milli? Bir daha söyleyeyim, çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun? Sen misin yerli ve milli, ben miyim yerli ve milli? Bunun cevabını bekliyorum. İstediğin kadar CHP de, bırak bu ayakları. Kaç milyon dolar paran var? Çıkar bakalım. Çıkacağız milletin önüne. Benim, çocuklarımın, dünürümün 1 dolar hesabını bulursan gel bana söyle. Senin kaç milyon dolar paran var bunu bir çıkar bakalım."

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    Etiketler:
    Man Adası belgeleri, Tazminat, CHP, Celal Çelik, Ahmet Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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