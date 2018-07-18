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20:27 18 Temmuz 2018
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da tren kazasının yaşandığı bölgede: Uyarılar dosyada kalmış

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren faiasının yaşandığı bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meteoroloji'nin uyarı yapmasına rağmen Devlet Demir Yolları'nın gerekli önlemleri almadığını söyledi. Konunun TBMM'de araştırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu olayı kapattırmayacağız, takipçisi olacağız" dedi.

    Çorlu Devlet Hastanesi'nde tren kazasında yaralananları ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, sonrasında kazanın olduğu bölgede düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    Tekirdağ'da tren kazası
    DHA
    CHP'den Tekirdağ'daki tren faciasına ilişkin rapor: Adım adım ihmaller zinciri
    Partisinin kazayla ilgili yaptığı rapora dair bulguları açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    "Aşırı yağış bekleniyordu. Bu beklemeden yani aşırı yağış olacaktır diye bir görüş Devlet Demiryolları'na iletildi mi? Yağışın olup olmadığını Devlet Demiryolları nereden bilsin diyebilir haklıdır. İlk kez burada size açıkladığımız belge. 30 Mayıs 2018 tarihli Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün yazısı şöyle diyor: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre önümüzdeki dönem ve yaz döneminde bölgemiz mıntıkasında aşırı yağışlar olabilir. Hasar ve zarara sebep olabilir. Hava durumunu takip edin, kontrol altında tutun. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. Gerekli yerlerde yaya kontrolünü yapın. Afet geleceği ve nasıl önlemlerin alınması gerekildiği burada belirtmiş."

    'BİR AFET GELECEĞİ, ÖNLEM ALINMASI GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞ'

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    Tekirdağ, tren kazası
    © REUTERS /
    Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği trenin makinistleri: Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık
    - Arkadaşlarımız bu kazayla ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporu basın mensuplarına dağıtıyoruz. İki konuda dikkat çekmek istiyorum. Aşırı yağış bekleniyordu, bölgede bu konuda önlem alınması gerekir diye bir görüş TCDD'ye iletildi mi? Haklı olarak vatandaşlar sorabilir, TCDD yağış olup olmayacağını nereden bilebilir.

    — 30 Mayıs 2018 tarihli belgede TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yazısında Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bölgede aşırı yağışlar olabileceği bildiriliyor. Neler yapılması gerektiği şöyle açıklanıyor: Yağışlar hasar ve zarara neden olabilir. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin.

    — Bir afetin geleceğini hangi önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiş. Gerekli görülen yerlerde yaya kontrolünü artırın diyor. Bunun gereği yapıldı mı? Yapılmadığını hepimiz biliyoruz, 24 kişi hayatını kaybetti.

    'ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI'

    — İkinci önemli nokta hatta gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı mı? Size önemli bir bilgi vereceğim. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'na bir yazı yazıyor; yolda kontrol yaptık. Mahal listesinde bakımı planlanan menfezler gösteriliyor. Kazanın olduğu menfez için bir planlama var mı? Burada bir bakım öngörülmemiş.

    Tekirdağ-Çorlu, tren kazası.
    © AA /
    Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
    - Meteoroloji uyarıyor, 1. Bölge Müdürlüğü uyarıyor. Kontrol edilecek menfezler yazılı, kazanın olduğu menfez mahal listesinin dışında deniliyor. Özetle tehlike biliniyor, Meteoroloji ve TCDD gerekli uyarıyı yapmış. Bütün bunlar dosyada kalmış gereği yapılmamış.

    — Ölen ve yaralananlar bizim vatandaşımız. Kazadan hemen sonra 81 milyon vatandaşımızın vicdan azabı çektiğini biliyorum. Neden gerekli önlemler alınmadı sorusu hep soruldu.

    — Tek adam rejimine bağlı bir düzende bu tür olayların kaçınılmaz olduğunu bize gösteriyor. Kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Kimse bir başka kişiye karşı sorumlu hissetmiyor. Tek kişiye karşı sorumlu hissediyor insanlar o da sarayda oturuyor.

    — Bir talep oldu yas ilan edelim diye bunu yapmadılar. Suudi Kral için yas ilan ettiler. Bir kişi istemiyor yas ilan edilmesini çünkü o gün onun bayramı var.

    — Bir araştırma komisyonu kurulmalı ve konu masaya yatırılmalı. Bu olayı kapattırmayacağız. Takipçisi olacağız.

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    Etiketler:
    tren kazası, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu, Tekirdağ
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