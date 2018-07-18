Oktar soruşturması için 40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınanlar 7 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. 31 ayrı suçlama yöneltilen şüphelilerin sorgusu, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan 40 Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak.

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda şüpheliler, gözaltına alınmalarının 7. günde adliyeye sevk edildi.

Oktar'ın aralarında olduğu 13'ü erkek, 23'ü kadın 36 kişilik ilk grup, İl Emniyet Müdürlüğü'nden önce Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'na götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından gruplar halinde minibüslerle İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler adliyeye giriş yaptı.

Şüphelilerin sorguları, terör ve örgütlü suçlar savcılığında yapılıyor. Başsavcılık, ifade ve sorgular için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli tüm savcıları görevlendirdi. Bürodaki 40 savcı, 31 ayrı suçla gözaltına alınan Oktar ve 'müritlerini' sorguluyor.

© AA / İsa Terli Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin itirafçı olduğu belirtildi.

Savcılıkta örgüte yönelik ana suçlamaların ise çocukların cinsel istismarı, hürriyetlerinden yoksun bırakılması ve cinsel saldırı olduğu belirtildi.

Öte yandan, AA'nın aktardığına göre, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.