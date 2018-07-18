CHP'de 'Gelecek İçin Biz' grubundan da kurultay çağrısı

CHP'de Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Ali Şeker gibi isimlerin öncülüğündeki 'Gelecek için Biz' adlı grup da olağanüstü kurultay için çağrı yaptı.

CHP'de 'Gelecek İçin Biz' adlı gruptan olağanüstü kurultay çağrısı geldi. Çağrı metninde, 24 Haziran seçimlerinin parti adına 'açık bir başarısızlıkla sonuçlandığı' belirtilirken, CHP'nin 'sağdan oy alma' kaygısıyla siyasetsizlik içine düşürüldüğü ifade edildi.

Partimizin yönetim anlayışını; siyasi-ideolojik çizgisinden örgütlenmeye, toplumla kurduğu ilişki biçiminden parti yönetimine kadar devrimci biçimde değiştirmesi gerekliliktir.



Olağanüstü Kurultay için Açık Çağrı…#gelecekiçin @Gelecekicinbiz https://t.co/T6ESU8vj2j — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 18, 2018

​16 Temmuz Pazartesi günü seçimli olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanmasının ardından bugün internet sayfalarından çağrı yapan 'Gelecek İçin Biz', 24 Haziran seçimlerinin CHP adına başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

'YENİ BİR SİYASEET OLAN İHTİYAÇ HER ZAMANKİNDEN FAZLA'

Açıklamada, "24 Haziran sonuçları CHP'de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclis'i de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir" denildi.

Yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının oluşturulması, seçim güvenliğiyle ilgili kaygıların giderilmesi istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Bu nedenle, partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye'yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanmalıdır. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultay'a gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz."