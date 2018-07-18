Adnan Oktar soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan üç kişi, emniyet ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

© AA / Mehmet Ali Derdiyok Ünlü işadamı, Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik, 11 Temmuz'da 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 187 şüpheliden 92'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

92 ŞÜPHELİNİN İFADE VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden 95 şüpheliden ise 3'ünün savcılığın talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında 92 şüphelinin emniyetteki ifade verme işlemleri devam ediyor.