Erdoğan'dan karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında sosyal medyadan yaptıkları 'karikatür paylaşımı' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada karikatürlü paylaşımları yüzünden CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

© AA / Emin Sansar Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması

ODTÜ'nün bu yılki mezuniyet töreninde bazı öğrenciler 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla 'Tayyipler Alemi' başlıklı pankartla yürümüştü. Pankart nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatılmış, bu kapsamda 4 kişi tutuklanmıştı. Söz konusu karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu hakkında 'Erdoğan'a hakaret'ten soruşturma başlatılmıştı.

Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hakaret davasıyla ilgili, "Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım. Tek başıma bile kalsam mücadeleye devam edeceğim" demişti.