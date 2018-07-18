Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı: Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bedelli Askerlik Yasa Teklifi Yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.— Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Temmuz 2018
Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
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