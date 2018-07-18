Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminat şehit ailelerine bağışlanacak

Baykar AŞ'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 21 Kasım 2017'deki grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiasında bulunduğu ifade edildi.

Aralarında Baykar Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın da olduğu kişiler hakkında iddialara karşılık açılan dava sonucuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İftiralarla Özdemir Bayraktar'ın zan altında bırakılması sebebiyle hukuki süreç başlatılmıştır. İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki yargılama sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Dava sonucu kazanılan 60 bin liralık tazminat, şehit ailesi ve yakınlarına bağışlanacaktır".