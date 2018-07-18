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    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bu kez 1 milyon liralık tazminat davası

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine, sosyal medya hesabından paylaşılan karikatür ve partisinin grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li hakkında suç duyurusu
    Erdoğan'ın avukatı Dr. Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi:

    'KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDEN AĞIR HAKARET'

    "Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, artık alışkanlık haline getirdiği sorumsuz ve ölçüsüz üslubunu sürdürerek Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal eden ağır hakaretlerde bulundu, hatta genel başkanı olduğu partiye mensup diğer milletvekillerini Erdoğan'a hakarete teşvik etti.''

    'DİKTATÖR, FİRAVUN, HAYVAN KARİKATÜRÜ…'

    Mahir Ünal
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasından bazı bölümlere yer verilen dilekçe şöyle devam etti:

    "Davalı, yapmış olduğu konuşmada sarf ettiği ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğini hedef alarak onu darbeci olmakla, kontrollü darbe yapmakla ve bu darbeden fayda sağlamakla, FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla, diktatör olmakla, firavunlukla, hakim ve savcılara talimat vermekle itham etmiştir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını zedelemek kastıyla çeşitli hayvan figürlerinde tasvir edildiği karikatürü Twitter hesabından paylaşmış, diğer milletvekillerini de bu yönde teşvik etmiştir."

    'VASAT ZEKAYA SAHİP BİR KİŞİNİN ANLAYABİLECEĞİ ŞEKİLDE'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
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    Kılıçdaroğlu'nun eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediğini iddia eden dilekçede şu görüşler dile getirildi:

    "Kişinin üslubu, kişiliğinin bir yansıması, sahip olduğu değerleri dışa vurma biçimidir. Davalının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları ve üslubu bir insana yakışmayacak nitelikte olup, bu sözlerin pozisyonu itibarıyla sorumlu davranması gereken davalıdan sadır olması ülkemiz için büyük bir talihsizliktir. Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir.''

    'BÜTÜN DEMOKRATİK LİDERLER GİBİ'

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © Fotoğraf : Saadet Partisi
    Karamollaoğlu'ndan 'karikatür' açıklaması: Tasvip etmemiz mümkün değil
    ''Bütün demokratik liderler gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da muhalefetin, yapıcı ve yararlı eleştirinin vazgeçilmezliğinin idrakindedir, ancak geldiğimiz nokta itibarıyla sorumsuz muhalefetin, yıkıcı, ölçüsüz eleştirinin ve hakaretin, muhalefete ve ülkeye bir katkı sağlamadığı, sorunları çözmek yerine derinleştirdiği, birlik ve beraberliğimizi zedelediği açıktır.''

    'MİLLETİMİZ TİKSİNİYOR'

    ''Davalının, sorumsuz ve yakışıksız üslubu, başta kendi partisi olmak üzere Türk siyasetini zehirlemek dışında bir sonuca meydan vermemektedir. Son 24 Haziran seçimleri başta olmak üzere tüm seçim sonuçları da davalının üslubu ve siyaset tarzının toplumda bir karşılığı olmadığını, milletimizin kahir ekseriyetinin bu üsluptan tiksindiğini göstermektedir."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Kılıçdaroğlu ODTÜ'lülerin tutuklanmasına neden olan karikatürü paylaştı
    'HUKUKA SAYGISIZLIK, İNSANLIK İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ'

    Dilekçede 'birçok mahkeme kararına rağmen Kılıçdaroğlu'nun aynı üslubu sürdürmesinin, hukuk ve mahkeme kararlarına da saygısızlık olarak kabul edilmesi' çağrısı yapıldı. Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm dava ve şikayetlerinden vazgeçtiği hatırlatılarak "Geçmişte olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu iyi niyetin davalıda hiçbir insani karşılığının bulunmaması insanlık adına üzüntü vericidir'' denildi.

    'CAYDIRCI TAZMİNAT'

    'Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına hakim olan ve bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki bu çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği' talebinde bulunan dava dilekçesinde, talep edilen manevi tazminat miktarı 1 milyon lira olarak sunuldu.

    Etiketler:
    1 milyon liralık tazminat davası, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Dr. Hüseyin Aydın, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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