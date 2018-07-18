ABD'de yaşayan FETÖ firarisinden mesaj: OHAL kalktı diye ortaya çıkmayın

'OHAL kalktı diye kimse Türkiye normale döndü, mahkemeye gideyim ifade vereyim, polise gidip pasaport alayım diye ortalığa çıkmamalı' diyen Uslu, FETÖ üyelerinin bunu yapması durumunda tutuklanacaklarını iddia etti. ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Uslu, sık sık Türkiye'de kaçak durumda olan FETÖ'cülere yönelik mesajlar paylaşıyor.
OHAL kalktı diye kimse “Türkiye normale döndü, mahkemeye gideyim ifade vereyim, Polise gidip pasaport alayım” diye ortalığa çıkmamalı. RTE için sazan avlama mevsimi başladı. OHAL kalktı diye ortaya çıkacak insanları da tutuklayacaktır…— Emre Uslu (@EmreUslu) 18 Temmuz 2018
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