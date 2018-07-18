ABD'de yaşayan FETÖ firarisinden mesaj: OHAL kalktı diye ortaya çıkmayın

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Emre Uslu, Twitter üzerinden hala firari durumda olan ve OHAL'in kalkmasıyla yurtdışına çıkmayı deneyebilecek FETÖ üyelerine 'uyarı' yaptı.

'OHAL kalktı diye kimse Türkiye normale döndü, mahkemeye gideyim ifade vereyim, polise gidip pasaport alayım diye ortalığa çıkmamalı' diyen Uslu, FETÖ üyelerinin bunu yapması durumunda tutuklanacaklarını iddia etti. ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Uslu, sık sık Türkiye'de kaçak durumda olan FETÖ'cülere yönelik mesajlar paylaşıyor.