Gürcü ve Türk kurtarıcılar, afetlere karşı birlikte mücadele edecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gürcistan Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gürcistan Acil Durumlar Yönetimi Başkanı Giorgi Mghebrishvili ve beraberindeki heyet AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'na iki ülke arasında yapılacak olan işbirliği çerçevesinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

AFAD Başkanı Gürcistan heyetine Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni gezdirerek işleyişi hakkında bilgi verdi.

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze'nin de katıldığı ziyaret sonrasında imzalanan mutabakat zaptı, afet risk yönetimi ile afet ve acil durumlar konusunda karşılıklı katkı sağlamayı, uluslararası anlaşmalarla oluşturulan işbirliğini geliştirme başlıklarını içeriyor.