Gürcü ve Türk kurtarıcılar, afetlere karşı birlikte mücadele edecek

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gürcistan Acil Durumlar Yönetimi Başkanı Giorgi Mghebrishvili ve beraberindeki heyet AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'na iki ülke arasında yapılacak olan işbirliği çerçevesinde bir ziyaret gerçekleştirdi.
© AA / Resul Rehimov
AFAD Başkanı Gürcistan heyetine Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni gezdirerek işleyişi hakkında bilgi verdi.
Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze'nin de katıldığı ziyaret sonrasında imzalanan mutabakat zaptı, afet risk yönetimi ile afet ve acil durumlar konusunda karşılıklı katkı sağlamayı, uluslararası anlaşmalarla oluşturulan işbirliğini geliştirme başlıklarını içeriyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)