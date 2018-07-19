Karlov suikastında 1 polis daha tutuklandı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suiskasta kurban gitmesinin ardından açılan soruşturma kapsamında bir polisin daha tutuklandığı öğrenildi.

© AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA Karlov soruşturmasında para trafiği belirlendi

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın yürüttüğü katil polis Mevlüt Mert Altıntaş ile para ilişkisi ve telefon görüşmeleri tespit edilen ve eski polis memuru Hasan T. geçen hafta gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Hasan T.’nin, suikastçı Altıntaş’ın Diyarbakır’da bulunduğu dönemde evini başka polislere kiralayan kişi olduğu, aynı soruşturmada tutuklu bulunan Sercan B. ile de yakın ilişkisi bulunduğu tespit edildi.

Hasan T., savcılık sorgusunda FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Altıntaş’la para trafiğiyle ilgili soruyu yanıtlarken de “Mevlüt’e kurban için para verdim” dedi.

Polis Hasan Hasan T., soruşturma kapsamında 'örgüt üyeliği'nden tutuklandı.



