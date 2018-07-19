İnce'den AK Parti'nin Kılıçdaroğlu eleştirisine tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında "Tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz" dedi.

Ünal'ın bu ithamlarına ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi. Tezcan, "Ünal'ın bu hastalıklı dili acilen tedaviye muhtaçtı" dedi.

Olası bir kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğu ile yarışması beklenen İnce de Ünal'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Twitter’dan açıklamada bulunan İnce şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP’liler haricinde kimsenin haddine değildir. Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir."

CHP’nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP’liler haricinde kimsenin haddine değildir. Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir. — Muharrem İNCE (@vekilince) 18 Temmuz 2018

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