Savcılık belgesinden: 'Adnan Oktar istismarı izlerdi'

Adnan Oktar soruşturması kapsamında savcılığın ifadelerini alarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği şüpheliler için yazdığı sevk yazısında bazı müştekilerin de ifadeleri yer aldı. Müşteki G.Ç, cinsel istismarı Adnan Oktar'ın da izlediğini hatta Oktar'ın kendisini istismar ettiğini söyledi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 143 kişi tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

© AA / İsa Terli Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre , müştekilerden Ezgi Ç. ifadesinde Adnan Oktar'ın imamlığına inanmayarak gruptan ayrılan kişilere, 'Kızıl İmamlar' lakabının takarak haklarında yıldırma ve karalama kampanyası başlatıldığını anlattı. Ezgi, Ç., grubun içine örgüt üyesinden bir kişinin sızdığını ve gizli görüntüler çekerek şantaj yapıldığını söyledi.

Müşteki G.Ç ise verdiği ifadede 15 yaşında şüphelilerden Kartal G. ile tanıştığını ve duygusal bir yakınlık yaşadıklarını anlattı. Bir süre sonra örgüt üyeleri tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen G.Ç, istismarı Adnan Oktar'ın da izlediğini hatta Oktar'ın da kendisini istismar ettiğini belirtti.

HERKESİN KENDİSİ İLE EVLENMESİNİ EMRETMİŞ

Müşteki N.K da 2016 yılında çocuklarını örgütten kurtarmak isteyen ailelere, 'çocuklar kullanılarak', iftira atılarak karalama kampanyaları başlatıldığını anlatarak bu kampanyalarda kimlerin çalışmalara dahil olduğunu söyledi.

Müşteki E.A ise ifadesinde Adnan Oktar'ın bazı evliliklerin 'şirk' olduğunu söyleyerek herkesin kendisi ile evlenmesini emrettiğini anlattı.

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA TOPLANTI

Şikayetçi Mehmet K. ise 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Adnan Oktar'ın bazı kişileri A9 TV'ye çağırarak kendisine, "Sahip olduğun tüm mal varlığını Mert S.'nun kontrolüne devredeceksin" dediğini söyledi.