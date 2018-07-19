Korkusuz yazarı Ataklı: Baykal 'Kurultay için imza toplanması doğru değil' dedi

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP'de olağanüstü seçimli kurultay çağrısıyla başlayan tartışmalarla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. Ataklı, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Ben böyle imza kampanyaları açarak kurultay toplanmasında yarar görmüyorum. Bu kadar aceleye getirilmemeli" dediği iddiasını aktardı.

Kulislerde Baykal'ın, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak yarışan Muharrem İnce'ye destek vereceği yolunda bir iddianın da dolaştığını söyleyen Ataklı, Baykal'ın şunları dediğini ileri sürdü: "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı var. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür."

CHP'DE İMZA TARTIŞMASI SÜRÜYOR

CHP içerisinde olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı tartışma konusu oldu. Muhalefet, olağanüstü kurultay için 466 delegeden imza toplandığını açıklarken, CHP yönetimine yakın isimler ise bu sayının 120 olduğunu iddia ediyor.