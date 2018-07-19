Bedelli askerlik, ikinci el piyasasını canlandırdı: At, balık, dumbell...

Bedelli askerlik haberlerinin ardından ikinci el piyasası canlandı. İnternet üzerinden birçok kişi ellerindeki malları çıkarmaya çalışıyor. Bu ürünler arasında at, balık ve dumbell dahi bulunuyor. İnternette araba satış ilanları da bir anda patladı.

15.000 lira karşılığında bedelli askerlik yapmak için para toplama telaşına düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkardı.

İnternet üzerinden alışveriş yapılan sitelerde bir anda bedelli askerlik için ilginç başlıklı ilanlar görülmeye başlandı. Bunların başında at, balık ve dumbell geliyor.

Söz konusu internet sitelerinde bedelli askerlik yapacağını ifade eden bir kişi atını 25.000 liraya satıyor. Çalıştığı ağırlıkları satan bir kişi de dumbell'lar için 175 lira fiyat biçerken bu ilanlar arasında en ilginci balıklı olan. Bu ilanda Necmettin isimli bir vatandaş, 200 adet balığının adedini 20 TL'ye bedelli askerlik ücretini karşılamak için satıyor.

'BEDELLİ İÇİN ACİL SATILIK'



Bedelli askerliğin açıklanmasının ardından otomobilini satmak isteyenler de adeta internet sitelerine akın etti. Bedelli askerlik ücretini temin etmek isteyenler, çeşitli internet siteleri üzerinden araçlarını satışa çıkardı. Araba alım satım yapan sitelerinde 'bedelli için acil satılık' ilanlarında patlama yaşandığı belirtildi.

PAZARTESİ GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi 13.00'te toplanacak.