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18:48 19 Temmuz 2018
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    Mahkeme

    11 yaşındaki kızını 'dudaktan öptüğü' gerekçesiyle yargılanan babaya 15 yıl hapis

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara'da 2017'de boşanan A.S.'ye, eski eşinin 'Kızımı dudağından öptü' şikayeti üzerine cinsel istismar suçundan dava açıldı. Mahkeme, savcının beraat talebine rağmen babaya 15 yıl hapis cezası verdi.

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, H.S. ile kendisini aldattığını öne sürdüğü kocası A.S. Aralık 2017'de boşandı. Çiftin 11 ve 1.5 yaşındaki iki kızının velayeti anneye verildi.

    Mahkeme
    © AA /
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    Boşanma davasının temyiz süreci devam ederken, çiftin 11 yaşındaki kızı babasını ödevlerine yardım etmek için 9 Mart 2018'de eve çağırdı. Baba kızının ödevine yardım ettikten sonra evden ayrıldı.

    Anne H.S.'nin iddiasına göre, küçük kız, babası evden ayrıldıktan sonra annesine 'babam beni dudağımdan öptü' dedi. Anne H.S. durumu önce boşanma davasına bakan avukata, sonra kızının rehber öğretmenine anlattı. Ardından da karakola giderek boşandığı eşinden şikayetçi oldu.

    11 yaşındaki kız da emniyette ve Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifadelerinde, "Babamı ödevime yardım etmesi için çağırmıştım. Eve geldi, kardeşimi öptü, beni de yanağımı çevirdi dudağımdan öptü. Kendimi kötü hissetim, anneme söyledim. Daha önce de halamın evinde babamla birlikte yatarken ‘iyi geceler' deyip yine beni dudağımdan öpmüştü. Uzun süreli değildi, öptü bıraktı. Hatta ben kızdım. Ben kızınca da bana ‘sen benim kızım değil misin' diye cevap verdi. Yatarken bana sarıldı ama annemin sarılması gibiydi. Bence beni sevdiği için öptü… Dudağımdan öpmesinin kötü bir amacı yoktu" dedi.

    'İSTİSMAR TEŞKİL EDEN BİR EYLEMDE BULUNMADIM'

    Hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu'nda ise "Hediye S., eşinin dudaktan öpme eyleminin ‘kızının dudaklarına sadece dokundurma şeklinde gerçekleştiğini, öperken farklı bir amaç gütmediğine inandığını söylediği" aktarıldı.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 27 yıl hapis istemi: Bana, 'Annen 2 yıl içerisinde ölecek, seninle evleneceğim' dedi
    Savcılık baba A.S. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' dava açtı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan baba A.S., eşiyle arasında çekişmeli boşanma davası bulunduğunu belirterek, "Kızıma karşı istismar teşkil eden bir eylemde bulunmadım" dedi.

    Anne H.S. de müşteki olarak mahkemede verdiği ifadesinde, "Boşanma davasında dava yürürken avukatım bana, ‘davada delil olarak kullanabileceğimiz bir şey var mı gibisinden sorular sorup, kızınız ile ilgili rehber öğretmenle bir konuşun, zira kız çocuklarına karşı babaların olumsuz yanlış davranışları olabilir' diye söyledi" diye konuştu.

    Savcılık da esasa ilişkin mütalaasında yeterli delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Temmuz'da davayı karara bağlayarak, sanığa çocuğun cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

    İLK İFADE ESAS ALINDI

    Kararda, annenin ilk ifadesi ve küçük kızın ifadelerinin esas alındığı belirtildi. Dosyaya getirilen boşanma davasında A.S.,'nin başka bir kadınla gayri ahlaki ilişki yaşandığı için çiftin boşanmalarına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, "Failin ıslahı ve topluma sağlıklı bir kimse olarak kazandırılması amaçlarına matuf olacak bir biçimde ıslahına elverecek bir şekilde olmak üzere takdiren asgari hadden olacak şekilde temel ceza tayini yönünde gidilmiştir" denildi.

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    Etiketler:
    Öpüşme, hapis cezası, dava, cinsel istismar, Türkiye
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