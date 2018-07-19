Yatağan Termik Santrali'nde göçük: Mahsur kalanlar var

Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.

'ARKADAŞLARIMIZIN SAĞ SALİM ÇIKMASINI DİLİYORUZ'

Olay yerine gelen Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek de yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Bölgede itfaiye ekiplerinin kaza kırımı yaptığını belirten Çiçek, "Göçük altında kalan iki arkadaşımıza ulaşmak için çalışma yürütülüyor. Biz de arkadaşlarımızın sağ salim çıkmasını diliyoruz" diye konuştu.

Yatağan Devlet Hastanesine gelen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Yatağan Şubesi Başkanı Fatih Erçelik de yerden yaklaşık 45 metre yukarıdaki galerinin çöktüğünü ifade etti.

İki kişinin bu alanda sıkışıp kaldığını aktaran Erçelik, hastaneye kaldırılan işçilerin herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığını kaydetti.