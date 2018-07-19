CHP'de kurultay için imza sayısı 526'ya ulaştı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 526 olduğunu, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını söyledi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısı belli oldu.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Tüzün, Meclis'te, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile basın toplantısı düzenledi.

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay gerçekleştirilmesi için üç gün önce çağrıda bulunduklarını anımsatan Tüzün, delegelerin özgür iradeleriyle bu çağrıyı dikkate alarak ücretlerini de ceplerinden ödeyerek notere gittiklerini aktardı.

'KİMSEDEN SAKLADIĞIMIZ BELGE YOK, HEPSİNİ TEK TEK SAYABİLİRSİNİZ'

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: İmza işine girmiyorum

Bu taleplerin hem ıslak imzalı noter kağıtlarıyla hem de noterden hemen sonra bizzat fotoğraflarla kendilerine gönderildiğini bildiren Tüzün, bazı noterlerin hazırlanan nüshaları CHP Genel Merkezi'ne de gönderdiğini, imza sayısıyla ilgili bu nedenden dolayı polemik yapıldığını ifade etti.

Noterde atılan imzaların salt çoğunluğa ulaştığı zaman iradenin teşekkül etmiş olacağını söyleyen Tüzün, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını, bu imzaları haftaya yetkili makamlara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Noter talepname ve beyannamelerinin ellerinde olduğunu ve basın mensuplarının inceleyebileceklerini vurgulayan Tüzün, "Kimseden sakladığımız gizlediğimiz belge yok. Hepsini tek tek sayabilirsiniz" dedi.

'BU BİR KÜSKÜNLER HAREKETİ DEĞİL'

© Fotoğraf : CHP Kılıçdaroğlu'nun kurultay için imza veren başdanışmanı istifa etti

PM Üyesi Gaye Usluer de toplanan imza sayısıyla ilgili bilgi verdi. "Bu bir küskünler hareketi değildir" diyen Usluer, ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun delegelerin kararı olacağını belirtti.

Usluer, dün akşam saat 17.00 itibarıyla seçimli olağanüstü kurultay talebiyle verilen imza sayısının 521 olduğunu, buna bu sabahki verilerin dahil olmadığını bildirdi.

Yeniden söz alan Tüzün, açıklamayı yaparken, 5 imza bilgisinin de kendisine ulaştığına işaret ederek "Toplam imza sayısı 526 olmuştur. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Bugün 600'ü geçeceğine yürekten inanıyoruz. Salt çoğunluğun çok üzerinde imza toplanacaktır" diye konuştu.

'YETERLİ İMZAYI TOPLAYAN HERKESİN GENEL BAŞKAN ADAYI OLMA HAKKI VAR'

Tüzün, 1245 delege olduğunu hesapladıklarını kaydetti.

Selin Sayek Böke'nin de genel başkan adayı olarak isminin zikredildiğinin aktarılması üzerine Tüzün, "Yeterli imzayı toplayan herkesin genel başkan adayı olma hakkı var" dedi.

Tüzün, bir başka soru üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak "İmza atmayın" ya da "İmzanızı geri çekin" dediklerini tespit ettiklerini öne sürerek, "Bu yaklaşım doğru değil. Delegelerimiz ne yapacaklarına hür iradeleriyle karar verir" değerlendirmesini yaptı.

BÖKE: ADAY DEĞİLİM

İddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Böke ise "Sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım. Genel başkan adayı olmayacağım" dedi.

1) Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur.



Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız. — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 19, 2018

​CHP'de değişimin artık zorunluluk olduğunu ifade eden Böke, şu açıklamalarda bulundu: "CHP'deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP'de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız.

2) Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım.

Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur. — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 19, 2018

​Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur.

3) Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım:)

Genel Başkan adayı olmayacağım. — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 19, 2018

​Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım:) Genel Başkan adayı olmayacağım."