CHP'de kurultay için imza sayısı 526'ya ulaştı

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısı belli oldu.
CHP'de seçimli olağanüstü kurultay gerçekleştirilmesi için üç gün önce çağrıda bulunduklarını anımsatan Tüzün, delegelerin özgür iradeleriyle bu çağrıyı dikkate alarak ücretlerini de ceplerinden ödeyerek notere gittiklerini aktardı.
'KİMSEDEN SAKLADIĞIMIZ BELGE YOK, HEPSİNİ TEK TEK SAYABİLİRSİNİZ'
Noterde atılan imzaların salt çoğunluğa ulaştığı zaman iradenin teşekkül etmiş olacağını söyleyen Tüzün, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını, bu imzaları haftaya yetkili makamlara ulaştıracaklarını dile getirdi.
Noter talepname ve beyannamelerinin ellerinde olduğunu ve basın mensuplarının inceleyebileceklerini vurgulayan Tüzün, "Kimseden sakladığımız gizlediğimiz belge yok. Hepsini tek tek sayabilirsiniz" dedi.
'BU BİR KÜSKÜNLER HAREKETİ DEĞİL'
Usluer, dün akşam saat 17.00 itibarıyla seçimli olağanüstü kurultay talebiyle verilen imza sayısının 521 olduğunu, buna bu sabahki verilerin dahil olmadığını bildirdi.
Yeniden söz alan Tüzün, açıklamayı yaparken, 5 imza bilgisinin de kendisine ulaştığına işaret ederek "Toplam imza sayısı 526 olmuştur. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Bugün 600'ü geçeceğine yürekten inanıyoruz. Salt çoğunluğun çok üzerinde imza toplanacaktır" diye konuştu.
'YETERLİ İMZAYI TOPLAYAN HERKESİN GENEL BAŞKAN ADAYI OLMA HAKKI VAR'
Selin Sayek Böke'nin de genel başkan adayı olarak isminin zikredildiğinin aktarılması üzerine Tüzün, "Yeterli imzayı toplayan herkesin genel başkan adayı olma hakkı var" dedi.
Tüzün, bir başka soru üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak "İmza atmayın" ya da "İmzanızı geri çekin" dediklerini tespit ettiklerini öne sürerek, "Bu yaklaşım doğru değil. Delegelerimiz ne yapacaklarına hür iradeleriyle karar verir" değerlendirmesini yaptı.
BÖKE: ADAY DEĞİLİM
İddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Böke ise "Sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım. Genel başkan adayı olmayacağım" dedi.
1) Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur.— Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 19, 2018
Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız.
CHP'de değişimin artık zorunluluk olduğunu ifade eden Böke, şu açıklamalarda bulundu: "CHP'deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP'de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız.
2) Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım.— Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 19, 2018
Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur.
Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur.
3) Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım:)— Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 19, 2018
Genel Başkan adayı olmayacağım.
Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım:) Genel Başkan adayı olmayacağım."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)