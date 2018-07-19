Adalet Bakanı Gül'den OHAL açıklaması: Ne özgürlükler güvenliğe ne güvenlik özgürlüğe feda edilmemiştir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve dün sona eren OHAL'le ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, iki yıl süren uygulama için "Bu süreçte ne özgürlükler güvenliğe, ne güvenlik özgürlüğe feda edilmemiştir" dedi.

© AA / Murat Kaynak OHAL, 2 yıl sonra sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, terörle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşmek üzere AK Parti Kastamonu Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Bakan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "OHAL, devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çareydi. Bu süreçte ne özgürlükler güvenliğe ne güvenlik özgürlüğe feda edilmemiştir. Bugün önemli bir gün önemli bir başlangıçtır. OHAL kararı verdiğimiz ilk gün amacımızın bugüne ulaşmak olduğunu belirtmiştik. OHAL'in sonlanması terörle mücadeleden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Terörün kanlı kirli yöntemleriyle devletin istikbalini biçimlendirmeye çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaktır. Türkiye yüzleştiği tüm meydan okumalara cevap verecek güçtedir. Terörle mücadele hukuk düzeni ve evrensel ilkelerle devam edecektir. Bunlar bizim için olmazsa olmazlarımızdır."