CHP'den 24 kişinin yaşamını yitirdiği Tekirdağ'daki tren kazasını araştırma önerisi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı bir tren kazası meydana geldiği anımsatıldı.
Trakya'da uzun süredir pek çok tren seferinin, yol yenileme çalışmaları gibi sebeplerle yapılamadığı, kazanın meydana geldiği güzergah olan Uzunköprü-Halkalı seferlerinin de 1 Mayıs 2018'de başladığı ifade edildi.
Gerekçede, kazada birinci vagonun raydan çıkmadığı, devrilmediği, ardından gelen 5 vagonun ise raydan çıkarak devrildiği, kaza anında trenin hızının 90-110 km olarak tespit edildiği belirtildi.
Kazadan yaklaşık 8 dakika önce tren personelinin, mobil bilgi sistemlerine 'yer sayısından fazla yolcu vardır' ibaresi ile bilgi girişi yapıldığının vurgulandığı gerekçede, şöyle denildi:
'KAZAYA İLİŞKİN CEVAPLANMASI GEREKEN ÇOK SAYIDA SORU VAR'
"Partimiz tarafından uzmanlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, hattaki menfezlerle ilgili bakım ihalesinin kısa bir süre önce ödenek tahsisinin gecikmesi nedeniyle iptal edilmiş olması nedeniyle sadece kazanın meydana geldiği menfezde değil hat üzerindeki diğer menfezlerde de bakım ihtiyacı olabileceğinin değerlendirildiği görüşü yer almaktadır. Demiryollarındaki yapım ve bakım aşamalarında mühendislik biliminin hiçe sayılmasının yanı sıra denetimsizlik de ciddi bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Çorlu Meteoroloji İstasyonu'nun yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen yağışların 7 yılda bir görülmesinin mümkün olduğuna dikkat çekilmiştir. Meteorolojinin de gerekli uyarıları yaptığı görülmektedir. İnsan taşıma hizmetini veren bir kurumun arazi şartları, coğrafi özellikler, hava şartları gibi tüm verileri göz önünde bulundurarak hattın yapımı, bakımı ve denetimini sağlamak zorunda olduğu da ortadadır.
Kazaya ilişkin olarak cevaplanması gereken çok sayıda soru bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği demiryolu hattının koridor, güzergah ve kısa hat etütlerinin çıkarılıp çıkarılmadığı, yüklenici firmanın ya da firmaların kurumsal kimliği ve geçmiş iş deneyim belgelerinin yeterliliğe sahip olup olmadığı, kaza öncesinde yeterli denetim yapılıp yapılmadığı gibi sorular yanıt beklemektedir. Çorlu'da 24 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu tren kazasının ciddi ihmal ve denetimsizlik sonucu yaşandığı anlaşılmaktadır."
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