Londra'da yaşayan Akın İpek'in pasaportuna el konuldu

AA'nın aktardığına göre, FETÖ'nün firari sanığı İpek'in iadesine yönelik Türkiye'nin talebi, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın onayı ile yargıya havale edildi. Bu çerçevede mayısta yakalanan İpek'i mahkeme 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakırken, ülkeyi terk etmesini önlemeye yönelik pasaportuna el koydu.

Karara göre İpek yargılama boyunca yurt dışına çıkmasına imkan verecek herhangi bir seyahat belgesi için başvuramayacak, mahkemeye bildirdiği adresten başka bir yerde ikamet edemeyecek ve cep telefonunu 24 saat boyunca ulaşılır olmasını sağlayacak biçimde açık tutacak.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uyguma niteliği taşıyor. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor. İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanının kararı ile uygulanıyor.

ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: EV HAPSİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

© Fotoğraf : YouTube Aralarında Akın İpek'in de olduğu firari FETÖ sanıkları için iade talebi

Akın İpek'in İngiltere'de ev hapsine alındığı ve pasaportuna el konulduğuna yönelik haberlerin ardından, İpek'in yönetiminde bulunduğu İngiltere'deki Koza Ltd. şirketi de yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Devlet kontrolündeki Türk medyasında çıkan yanlış haberlerin aksine Akın İpek ev hapsine alınmamıştır" denildi.

Koza Ltd., İpek'in İngiltere sınırları içerisinde hareketine yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını da belirtti.

Habertürk, FETÖ davası sanığı Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bu ay başında İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın'ın İngiltere'deki iştiraki Koza Ltd'nin İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek'in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.