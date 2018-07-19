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18:44 19 Temmuz 2018
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    kaldırım taşı, doktor

    Kafasında kaldırım taşı kırılan doktor, yoğun bakımdan çıktı: Bu nasıl zihniyet?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Şanlıurfa'da acil serviste bir hasta yakını tarafından kafasına kaldırım taşıyla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, "Bu nasıl bir zihniyettir ki şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz" dedi.

    Hasta yakını, doktorun kafasında kaldırım taşı kırdı - Doktor Bahattin Ahmet Yalçın
    © Fotoğraf : DHA
    Hasta yakını, doktorun kafasında kaldırım taşı kırdı
    Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir Keskinli tarafından darp edilen Yalçın, 36 saat kaldığı yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Servise alınan doktorun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    Geçen salı gecesi, yüksek ateş şikayetiyle ailesi tarafından Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü aciline götürülen 4 yaşındaki kızının ateşinin düşmediğini öne süren babası Abdulkadir Keskinli, tartıştığı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın başına, kaldırım döşemesinde kullanılan parke taşıyla vurdu. Olayın ardından ağır yaralanan doktor, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, saldırgan ise tutuklandı.

    Doktor Abdullah Baykuş
    © Fotoğraf : DHA
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    Başında 10 ile 13 santimetre uzunluğunda kesikler bulunan ve 36 saat yoğun bakım sevisinde müşahede altında tutulan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ise bu sabah yapılan kontörlünde durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alındı.

    Meslektaşları ve yakınları tarafından yapılan geçmiş olsun ziyaretlerini kabul eden Yalçın, yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi. Şanlıurfa'da 5 yıldır görev yaptığını ifade eden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, şimdiye kadar hasta yakınları tarafından böyle bir şiddette maruz kalmadığını ifade ederek şunları anlattı:

    "Olay günü ben yenidoğan ünitesinde nöbetçiydim. Çocuk servisinin acil bölümünde nöbet tutan arkadaşımızı görmek ve beraber hava almak için dışarı çıktık. Hastane bahçesinde durduğumuz sırada bir hasta yakınının acil serviste nöbetçi olan doktor arkadaşımızı tehdit ettiğini gördüm ve araya girdim. Daha sonra hasta yakınına doktora hakaret etme hakkı olmadığını söyledim. Bunun üzerine hasta yakını benimle tartışmaya ve hakaret etmeye başladı. Daha sonra arkasını döndü gitti ve ardından parke taşını kafama doğru fırlattı. Kendimi savunmaya çalıştım ama parke taşının bir kısmı elime geldi, büyük bölümü ise kafamda parçalandı. Sonra ikinci parke taşını aldı ve onu da kafama vurdu. Daha sonra arkadaşlarım beni acile götürerek müdahalemi yaptılar. Beyin kanaması şüphesiyle 36 saat yoğun bakım ünitesinde kaldım. Şimdi servise nakledildim. Bu süreçte yanımda olan Sağlık Bakanı ile bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."

    'BU ÇOK ACI BİR DURUM'

    Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Dr. Yalçın, "Bu nasıl bir zihniyettir ki şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz. Bu çok acı bir durumdur. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.

    Öte yandan, 2007 yılında İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanıyken bir hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve şimdi Harran Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Necati Yenice de yaralı meslektaşı Bahattin Ahmet Yalçın'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

     

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    Etiketler:
    Şanlıurfa, Türkiye
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