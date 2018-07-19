Ünlü pastaneci FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, Görgülü Pastaneleri'nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve işadamı Ekrem Ateş'in de arasında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY adına güncel olarak faaliyet gösteren vazifeli ve sözde Eyalet Hadimi, Bölge Hadimi, Mütevelli Esnaf, Ünite Yapılanması, Talebe Yapılanması olarak tespit edilen 32 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da Gaybubet Evi olarak tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise dosya şüphelisi olarak belirlenen şahısların dışında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu'ndan aranan 3 firari şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastaneleri'nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu öğrenildi.

TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri'nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır" demişti. Sahibi gözaltına alınan Görgülü Pastaneleri 1960 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Diğer şüphelilere yönelik arama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.