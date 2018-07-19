CHP'li Özkan'dan kurultay açıklaması: Delege evet derse boynumuz kıldan ince

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin açıklama yapan Özkan, "438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470'e ulaşabilirler. Kongre toplayabilecek sayıya ulaşabileceklerini sanmıyorum" dedi.
Özkan toplanan imza sayısıyla ilgili, "438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470'e ulaşabilirler. Kongre toplayabilecek sayıya ulaşabileceklerini sanmıyorum. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır. Delege evet derse boynumuz kıldan ince" ifadelerini kullandı.
Özkan, herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.
'Değişim ve Umut Kurultayı' adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 526 imzaya ulaştığı duyurulmuştu.
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