CHP'li Özkan'dan kurultay açıklaması: Delege evet derse boynumuz kıldan ince

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olağanüstü kurultayla ilgili, "Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır. Delege evet derse boynumuz kıldan ince" dedi. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını söyleyen Özkan, "Herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum" diye konuştu.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin açıklama yapan Özkan, "438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470'e ulaşabilirler. Kongre toplayabilecek sayıya ulaşabileceklerini sanmıyorum" dedi.

© AA / Emin Sansar CHP'de kurultay için imza sayısı 526'ya ulaştı

Kurultay talep etmenin her CHP'linin hakkı olduğunu söyleyen Özkan, "Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız" ifadesini kullandı.

Özkan toplanan imza sayısıyla ilgili, "438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470'e ulaşabilirler. Kongre toplayabilecek sayıya ulaşabileceklerini sanmıyorum. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır. Delege evet derse boynumuz kıldan ince" ifadelerini kullandı.

Özkan, herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.

'Değişim ve Umut Kurultayı' adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 526 imzaya ulaştığı duyurulmuştu.