CHP'li Özel'den AK Partili Ünal'a: Sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Özel, yeni döneme ilişkin daha önce bakanların Meclis'e gelmeyeceğinin söylendiği, ancak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşen Adalet Komisyonu'nda yerini aldığını ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 'Bedelli askerlik gündemimizde yok' açıklamasından 22 saat sonra konuya ilişkin yasa teklifinin gündeme geldiğini aktaran Özel, "Bu, 'Yasalar Mecliste milletvekillerince yapılacak' denilirken açıkça millete yalan söylediklerini kanıtlayan suçüstü durumuydu ve yasanın aslında sarayda, bakanlıklarda hazırlandığı ve iki milletvekiline imza attırılıp, bedelli yasasının geldiğini de itiraf ediyordu" diye konuştu.
'UÇUM, 'TEK ADAM YÖNETİMİ' DEDİĞİMİZ ŞEYİN ALTINI ÇİZEREK, MÜLAKAT OLARAK VERİYOR'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir gazeteye verdiği röportajda yeni sistemi, 'tek kişilik hükümet' şeklinde tanımladığını belirten Özel, "Uçum, 'bizim tek adam yönetimi' dediğimiz şeyin altını çizerek, mülakat olarak veriyor" değerlendirmesini yaptı.
'Dört dörtlük bir rezaletin altına imza atıldığını' savunan Özel, şöyle devam etti:
"Henüz bakan oldum, benim apoletler buradaydı, ne oldu, kravat da nereden çıktı, kılıcım nerede derken Başbakanlığın kalktığını unutmuş beyefendi. 'Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere başkanlığa' ifadesine imza atacak ve iki yardımcısına imza atmasını sağlayacak kadar kontrolden çıkmış, hazırlıksız yakalanmış, Türkiye'nin geleneksel devlet yönetimiyle bağdaşmayan, kamu yönetimini perişan eden bir tutum içinde."
'SENİ ALDILAR, SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNE ATTILAR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tarihin çöplüğünde yerini almıştır." sözlerini anımsatan Özel, "Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin. Seni aldılar, siyasetin çöplüğüne attılar" dedi.
"Bir de hakkında FETÖ meselesinde konuşulanlar var. Bu ikisi birlikte ya da ikisinden biri. Seni siyasetin çöplüğüne attı zaten Erdoğan. Sen oradan geri dönüşümle kazanıldın, geri dönüşümle geldin. Sen siyaset çöplüğünde martı sesi dinliyordun, çok istedin ne yaptınsa yaptın dombra dinlemeye başladın. Bu gidişin ve dönüşün şüpheli olduğu nereden belli? Biz giden Mahir Bey'i de dönen kabadayı Mahir Bey'i de biliyoruz. Giden Ünal iyi eğitimli, nazik, centilmen, siyaset dilini kullanmayı başarıyla ortaya koyan biriydi. Yeni gelen kabadayıdan kesme kasap, bir yerlere yaranmaya çalışan Mahir Ünal ise sinirli, kin kusan, küfürbaz, hakaretçi, hadsiz ve çirkefçe ifadeleri gündelik lügati olarak benimseyen bir adam."
'ÇİLLER, ŞU AN SİYASETİN NERESİNDE DURUYOR?'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da 'terörle mücadeleye' ilişkin yasa teklifinde yer alan valilere dair yetkinin kalıcı olduğunu söylediğini anlatan Özel, "Valiler cumhurbaşkanı ile gidecekler. Yani bu yetkilerle donattığınız valiler siz giderken gidecek yeni gelenlere de böyle yetkiler verilmeyecek. Bunu da Hayati Yazıcı bilsin" dedi.
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