CHP'li Özel'den AK Partili Ünal'a: Sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'Tarihin çöplüğünde yerini almıştır' sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Özel, yeni döneme ilişkin daha önce bakanların Meclis'e gelmeyeceğinin söylendiği, ancak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşen Adalet Komisyonu'nda yerini aldığını ifade etti.

© AA / Emin Sansar Bedelli askerlik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu: 28 günlük eğitim de tasarıda

Özel, AK Partililerin kendi yaptıkları anayasanın ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 'Bedelli askerlik gündemimizde yok' açıklamasından 22 saat sonra konuya ilişkin yasa teklifinin gündeme geldiğini aktaran Özel, "Bu, 'Yasalar Mecliste milletvekillerince yapılacak' denilirken açıkça millete yalan söylediklerini kanıtlayan suçüstü durumuydu ve yasanın aslında sarayda, bakanlıklarda hazırlandığı ve iki milletvekiline imza attırılıp, bedelli yasasının geldiğini de itiraf ediyordu" diye konuştu.

'UÇUM, 'TEK ADAM YÖNETİMİ' DEDİĞİMİZ ŞEYİN ALTINI ÇİZEREK, MÜLAKAT OLARAK VERİYOR'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir gazeteye verdiği röportajda yeni sistemi, 'tek kişilik hükümet' şeklinde tanımladığını belirten Özel, "Uçum, 'bizim tek adam yönetimi' dediğimiz şeyin altını çizerek, mülakat olarak veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 3 askeri hakimin ihraç edildiğini anımsatan Özel, kararda "Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edildiği" yönünde ibare bulunduğuna dikkati çekti.

'Dört dörtlük bir rezaletin altına imza atıldığını' savunan Özel, şöyle devam etti:

"Henüz bakan oldum, benim apoletler buradaydı, ne oldu, kravat da nereden çıktı, kılıcım nerede derken Başbakanlığın kalktığını unutmuş beyefendi. 'Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere başkanlığa' ifadesine imza atacak ve iki yardımcısına imza atmasını sağlayacak kadar kontrolden çıkmış, hazırlıksız yakalanmış, Türkiye'nin geleneksel devlet yönetimiyle bağdaşmayan, kamu yönetimini perişan eden bir tutum içinde."

'SENİ ALDILAR, SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNE ATTILAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tarihin çöplüğünde yerini almıştır." sözlerini anımsatan Özel, "Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin. Seni aldılar, siyasetin çöplüğüne attılar" dedi.

© AA / Raşit Aydoğan AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu, tarihin çöplüğünde yerini almıştır

"Dolmabahçe Mutabakatı" sonrası yaşanan gelişmeleri hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Bir de hakkında FETÖ meselesinde konuşulanlar var. Bu ikisi birlikte ya da ikisinden biri. Seni siyasetin çöplüğüne attı zaten Erdoğan. Sen oradan geri dönüşümle kazanıldın, geri dönüşümle geldin. Sen siyaset çöplüğünde martı sesi dinliyordun, çok istedin ne yaptınsa yaptın dombra dinlemeye başladın. Bu gidişin ve dönüşün şüpheli olduğu nereden belli? Biz giden Mahir Bey'i de dönen kabadayı Mahir Bey'i de biliyoruz. Giden Ünal iyi eğitimli, nazik, centilmen, siyaset dilini kullanmayı başarıyla ortaya koyan biriydi. Yeni gelen kabadayıdan kesme kasap, bir yerlere yaranmaya çalışan Mahir Ünal ise sinirli, kin kusan, küfürbaz, hakaretçi, hadsiz ve çirkefçe ifadeleri gündelik lügati olarak benimseyen bir adam."

'ÇİLLER, ŞU AN SİYASETİN NERESİNDE DURUYOR?'

Siyaseti bırakan kişilerin gittiği yerin bir çöplük olmadığını ifade eden Özel, "Davutoğlu siyaseti bıraktı. Çöplükte mi? Partinizde siyaset yapmış, onlarca genel başkan yardımcısı, bakan onlar siyasetin çöplüğünde mi? Bugün partinize yakın isimlere verdiği mülakatlarda size ve genel başkanınızı öven Çiller, şu an siyasetin neresinde duruyor?" diye sordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da 'terörle mücadeleye' ilişkin yasa teklifinde yer alan valilere dair yetkinin kalıcı olduğunu söylediğini anlatan Özel, "Valiler cumhurbaşkanı ile gidecekler. Yani bu yetkilerle donattığınız valiler siz giderken gidecek yeni gelenlere de böyle yetkiler verilmeyecek. Bunu da Hayati Yazıcı bilsin" dedi.