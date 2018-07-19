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18:43 19 Temmuz 2018
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    Hayati Yazıcı

    AK Partili Yazıcı: Bedelli askerlikteki süre görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bedeli askerlikteki 28 günlük sürenin yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. Yazıcı, "Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir" diye konuştu.

    AK Partili Yazıcı, bedelli askerlikte 28 günlük eğitim süresinin kaldırılabileceğini söyledi. Yazıcı, "Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.

    Naci Bostancı
    © AA /
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    Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Yazıcı, bedelli askerliğe ilişkin, "Bu bir sorun. Türkiye'nin gençleriyle ilgili. Askerlik vatan görevi. Yığın haline gelmiş temel bir sorun. Siyaset sorunlara karşı duyarsız kalamaz" ifadesini kullandı.

    Her yıl en fazla 350 bin kişinin askere alınabildiğini belirten Yazıcı, "Askerliği her Türk gencinin yapması gereken onurlu bir görev. Ancak gençlerimiz isteseler bile hemen askere gitmeleri mümkün değil. TSK'nın silah altına alacağı kadrosu belli. Yılda en fazla 350 bin kişi. Ancak askere gidememiş 5 milyon dolayında Türk genci var" diye konuştu.

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    "3-5 yılda bir bu birikim oluyor" diyen Yazıcı, "Bedelli askerlik talepleri geliyor. Adam iş kurmuş, iş edinmiş. Özelde kamuda çalışıyor. Askere ne zaman çağrılacağı konusunda beklenti içerisinde. Apar topar askere gitmesiyle işini kaybetme kaygısı var. İş kaybetmeyle ilgili kaygılar vardı" ifadelerini kullandı.

    Bedelli askerlik
    © AA / Arşiv
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    28 günlük temel eğitim hakkında konuşan Yazıcı, şunları söyledi:

    "28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur. Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır."

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    Etiketler:
    Bedelli askerlik, TSK, AK Parti, Hayati Yazıcı
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