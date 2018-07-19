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18:43 19 Temmuz 2018
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    Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan

    Vatan Partisi, bedelli askerliğe karşı: Tayyip Erdoğan hükümetini uyarıyoruz...

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, bedelli askerliğe tepki gösterdi: "Tayyip Erdoğan hükümetini uyarıyoruz. Türk ordusunun gelenekleriyle oynamaktan vazgeçin. Önce emir komuta zincirini bozdunuz, sonra terfi düzenine müdahale ettiniz, şimdi de bedelli askerlik uygulamasıyla Mehmetçik kavramını yok ediyorsunuz."

    Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Reyhan, kamuoyuna yapılan açıklamalardan yola çıkarak AK Parti, MHP ve diğer muhalefet partilerinin bedelli askerlik uygulamasına itirazları bulunmadığını söyledi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
    © AA / Emin Sansar
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    "Milletin vicdanının ve halen canı pahasına vatan savaşı yürüten Mehmetçiğin sesi olmak yine Vatan Partisi'ne kalmıştır" diyen Reyhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Eğer toplumun bir kısmı kanıyla canıyla, diğer kısmı ise parayla askerlik yapıyorsa, o toplumun millet olma özelliği aşınmaya başlar. Genel ve zorunlu askerlik uygulaması, bölgesi, gelir durumu, mesleği ne olursa olsun milletin bütün fertlerini eşitleyen, milletin bütününe vatan savunması yükümlülüğü veren ve bütün milleti silah arkadaşı yaparak kaynaştıran eşitlikçi ve demokratik bir uygulamadır. Bundan vazgeçmek, milletin birliğine dinamit koymaktır. Genel ve zorunlu askerlik uygulaması, belirli bir ücret karşılığında toplumun bir kesimi için esnetilirse eşitlik duygusu zedelenir. Daha önce askerliğini yapmış, halen silahaltında olan ya da gerekli maddi şartları yaratamadığı veya kapsama girmediği için askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek vatandaşlarda güven sorunu yaratır. Bu eşitsizlik, toplumun belleğine kazınır. Millet; askerliğini yapanlar ve bedelli askerlik yapanlar diye ikiye bölünür."

    'GÜÇLÜ ORDU, ZORUNLU ASKERLİKLE MÜMKÜN'

    Hayati Yazıcı
    © AA /
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    Türkiye'nin her zaman dış saldırılara açık olduğunu belirten Reyhan, Türk ordusunun gücünün genel ve zorunlu askerlik uygulamasından geldiğini söyledi.

    Reyhan, "Şimdi hem iktidar partisi hem de ana muhalefet partisi Türkiye'ye ‘profesyonel askerlik' önermektedir. Yani genel ve zorunlu askerliği zamanla tamamen kaldırmak, Türk ordusunun mevcudunu çok büyük oranda azaltmak ve vatan savunması görevini dar ve maaşlı bir gruba devretmek. Bedelli askerlik uygulaması profesyonel orduya geçişin ilk adımlarıdır. Profesyonel ordu, ‘ordu ve millet' özelliğimizi yıkacak ve Mehmetçik kavramını ortadan kaldıracaktır. Unutmayalım, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran, profesyonel ordu değil, Mehmetçikti" dedi.

    'TÜRK ORDUSUNUN GELENEKLERİYLE OYNAMAKTAN VAZGEÇİN'

    Bedelli askerlik
    © AA / Arşiv
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    Askerlik süreleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin getirebileceğini ifade eden Reyhan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Tayyip Erdoğan hükümetini uyarıyoruz. Türk ordusunun gelenekleriyle oynamaktan vazgeçin. Önce emir komuta zincirini bozdunuz, sonra terfi düzenine müdahale ettiniz, şimdi de bedelli askerlik uygulamasıyla Mehmetçik kavramını yok ediyorsunuz. Bu uygulamalar ülkemize ileride telafisi çok güç zararlar verebilir. Kimsenin milletin ve ülkenin geleceğini tehlikeye atma hakkı yoktur. Bunu yapmak yerine bedelli askerlik uygulamasını tercih etmek asla kabul edilemez. Vatan Partisi olarak, bedelli askerlik uygulamalarının karşısında olduğumuzu, bunun milli güvenliğimize tehdit oluşturan bir uygulama olduğunu açık bir biçimde ilan ediyoruz."

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    Etiketler:
    Bedelli askerlik, Vatan Partisi, MHP, AK Parti, Utku Reyhan, Recep Tayyip Erdoğan
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