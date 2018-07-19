Kayseri'deki merkezin konferans salonunda düzenlenen 2018 eğitim öğretim yılı 21. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, aileleri tarafından kendilerine teslim edilen gençleri, eğiterek yarınlara hazırladıklarını belirterek böyle iyi bireyler yetiştirdikleri için öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Polis Müdürü:Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız https://t.co/J2o9tRcN9c pic.twitter.com/MW4wi2Vi5y — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2018

"BOCALAYACAK, ZORLANACAK ASLA PES ETMEYECEKSİNİZ"

Tören sonunda çekilecek kurayla görev yerleri belirlenecek öğrenicilere meslek hayatları boyunca devlete sadakatten ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Tanrıver, şunları kaydetti:

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"Gerek meslek, gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan; yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi, kendinize düstur edineceksiniz. Sevgili gençler, herkesin mutlaka bir hedefi olmalıdır. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada, aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacak, pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız.

"HELE HELE HİÇBİR CEMAATE BAĞLI OLMAYACAKSINIZ"

Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız.

Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alacaksınız".

Toplam 622 polis adayının mezun olduğu 21. dönemin birincisi Mutlu Şimşek de bir konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. Öğrencilerin meslek yemini etmesiyle devam eden tören sonunda öğrenciler mezuniyet sevinçlerini kep atarak, aileleriyle paylaştı.

Törene emniyet müdürleri, birim amirleri, polisler ve öğrencilerin aileleri katıldı.