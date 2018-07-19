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03:12 20 Temmuz 2018
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    Alperen Şahin

    Serviste unutulan Alperen'in ölümü davasında karar çıktı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada, servis şoförü Taner İşgören 9 yıl, servis görevlisi Dilara Kamberler 9 yıl, anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Alperen Şahin
    © Fotoğraf : DHA
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    İzmir'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Taner İşgören ile eşi okul sahibi Yurdagül İşgören'in de aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Taner İşgören ve D.K.'ya 9 yıl, Yurdagül İşgören, Ahmet Somun ve Bekir Gül'e 5'er yıl, Arzu Gülmez'e ise 6 yıl hapis cezası verdi.

    'OĞLUMU EMANET ETTİĞİM KİŞİLERDEN KORUYAMADIM'

    Duruşma öncesi açıklama yapan Alperenin annesi Buket Sakin, "Ben oğlumu koruyamadım. Nasıl ki Ceylinin annesi Eylülün annesi, yavrularını koruyamadıysa ben de koruyamadım. Ki ben oğlumla parklarda oynarken bir adım arkasında düşerse diyen duran bir anne. Ama ben oğlumu emanet ettiğim kişilerden koruyamadım. Alınacak karar emsal olarak hayatımıza girecek. Bundan sonrada benzer davalarda önemli bir etkisi olacaktır" diye konuştu.

    'OĞLUM, HAKİMİN SOL YANINDA OLACAK'

    Oğlunun geçtiğimiz 6 Temmuzda doğum günü olduğunu ve yaşasaydı 4 yaşına gireceğini gözyaşları içinde anlatan anne Sakin, "Oğlum yaşasaydı 4 yaşında olacaktı. Yaşıtları gibi emziğini bırakacaktı. Doğum gününde mumları üfleyecekti. Kocaman gözleri mutluluktan büyüyecekti. Mumları üfleyemedi. Biz oğlumdan sonra doğum günü kutlayamıyoruz. Bugün çıkacak vicdani kararla bizim evde de o mumlar yanacak. Bugün oyun arkadaşları da burada. Unutmayalım ki o bir melek oyun arkadaşlarının oyunlarına katılamasa da o bizim yanımızda. O sol yanımda. Benim sol yanımı çok severdi. Sol yanımda uyur, sol yanımı tutar. Biraz sona mahkeme salonunda da koca adam hakimin de sol yanında olacak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Alperen Şahin, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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