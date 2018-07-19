Kızına cinsel istismardan ceza alan medya patronu Fatih Oflaz yurt dışına kaçtı iddiası

© Fotoğraf : Twitter İş adamı Fatih Oflaz'a öz kızına cinsel istismardan 18 yıl hapis

Habertürk muhabiri Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre, MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın sahibi olan Fatih Oflaz, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabıkasız olduğu için de cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmedildi.

Fatih Oflaz'ın mahkeme kararından sonra yasa dışı yollarla üçüncü eşi ve eşinden olan oğlunun yaşadığı İspanya'ya kaçtığı iddia edildi.