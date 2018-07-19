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03:11 20 Temmuz 2018
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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan

    CHP Sözcüsü Tezcan'dan imza açıklaması

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, telefonla bağlandığı canlı yayında imza sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

    Tuncay Özkan
    © AA / Güven Yılmaz
    CHP'li Özkan'dan kurultay açıklaması: Delege evet derse boynumuz kıldan ince
    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, telefonla bağlandığı canlı yayında kurultay için toplanan imza sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

    Birgün'ün aktardığına göre Tezcan, "İmza toplanırsa gereken neyse yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok değil. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir.Bizim elimizde belgeye dayalı rakam yok" dedi.

    Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'BUNU TELEVİZYONLARDA KONUŞMAYI UYGUN BULMUYORDUM'

    — Genel Başkan Yardımcısı olarak bunu televizyonlarda konuşmayı uygun bulmuyordum. Ben buna cevap vermiyorum desem milyonlarca izleyici diyecek ki "Aslında imza toplanmış belli ki o yüzden CHP Genel Başkan Yardımcısı da buna kaçamak cevap veriyor."

    'İL VE İLÇELERİMİZDEN BİZE BU KONUDA BİLGİLER GELİYOR, TEK TEK İSİM İSİM BAKIYORUZ'

    CHP'li Tüzün, delegelerin verdikleri imzaları basın mensuplarına gösterdi.
    © AA / Emin Sansar
    CHP'de kurultay için imza sayısı 526'ya ulaştı
    - İmza toplanırsa başımız gözümüz üzerine. Gereken neyse yaparız. Şunu söyleyeyim paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yoktur. İmza toplamaya yetecek rakam bulunmamıştır. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir. Bütün illerimizden, ilçelerimizden bize bu konuda bilgiler geliyor. Tek tek onları, isim isim bakıyoruz. Kaç ilden kaç imza toplanıyor diye.

    'TUNCAY ÖZKAN'IN VERDİĞİ RAKAM, BÜTÜN İLLERDEN TOPLANABİLECEK AZAMİ RAKAM'

    — Bugün Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan'ın yaptığı açıklamada verdiği rakam bizim bütün illerden aldığımız sonuçlarla toplanabilecek azami rakamdır. Yani henüz toplanmış değil. Hepsi imza vereceğim diyenlere baktığımızda toplam 438 imzanın bulunabileceğini bugün sayın Tuncay Özkan ifade etti. "Hadi hata payını koyun 470 olabilir"  dedi. Bu şu demek değildir. Bugün 438 imza toplandı değil, imza vereceğini söyleyenlerin beyanıdır.

    'CHP DELEGESİ BÖYLE BİR SÜREÇTE PARTİYİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA TAŞIMAYACAKTIR'

    CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke
    © Fotoğraf : Murat Kaynak
    CHP'de 'Gelecek İçin Biz' grubundan da kurultay çağrısı
    - Ben örgütü tanıyorsam CHP'nin delegesinin böyle bir süreçte olağanüstü kurultaya taşımayacaktır, bu benim kanaatim. Delege buna rağmen derse ki "Hayır efendim, biz yeterli sayı ile olağanüstü kurultayı istiyoruz", hiçbir zaman genel başkanın ve genel merkezin, tüzüğün dışında hareket etme iradesi olmamıştır ve yoktur.

    'CHP KURULTAYI CİDDİ BİR İŞTİR, KLASÖRLE ÇIKIP 'ŞU İMZAYI TOPLADIK' DENİLECEK İŞ DEĞİLDİR'

    — Burada sadece bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bunu söylemekte yarar var. İmzalar nasıl olsa toplanıyor, trenin vagonunu kaçırmayalım gibi bir algı yaratılıyor. CHP'nin kurultayı ciddi bir iştir. Öyle klasörle çıkıp "Şu imzayı topladık" diyecek bir iş değildir.

    CHP
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    CHP'de muamma: Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
    - Bu imzalar bize gelmiyor. Noterde imzanın bir nüshasının muhattaba doğrudan teslim edilmesi gerekir ama arkadaşlarımız talepnameyi şöyle düzenlemişler; "3 nüsha yapın" diyorlar notere. "Biri sizde kalsın, ikisini bize verin. Biz götürelim" Böyle olunca onlardan başkasının elinde yok. O yüzden bizde de belgeye dayalı bir sayı yok ama şunu biliyoruz. 81 il örgütümüz var, hepsi ile temas halindeyiz. Gizli saklı yok, delegemiz özgüven sahibidir. İmza verecek olan imza veriyor, vermeyecek olan "Vermeyeceğim" diyor. Bunun için rakam rakam hesaplandı.

    'İRADE GENEL BAŞKANA AİTTİR'

    — İmza veren ya da beyan edenlerin rakamı bugün 438 idi. Bu yarın üç artar, öbür gün iki eksilir. O başka bir iş. Tablo budur, elimizde bu veriler. Arkadaşlarımız 630'u bulmadan önce fotokopilerini atarlar biz de görürüz. Bu kadarmış diye bizde kamuoyuna izah ederiz. Dolayısıyla bu tartışma biter. İrade genel başkana aittir. Bu kadar imza toplanınca genel başkan kurultaya çağırır diyor tüzük.

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    Etiketler:
    CHP, Bülent Tezcan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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