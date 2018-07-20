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03:10 20 Temmuz 2018
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    MİT Başkanlığı

    '7 Şubat MİT krizi' soruşturmasında 8 tutuklama daha: Tutuklananların sayısı 14'e yükseldi

    © AA /
    Türkiye
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    '7 Şubat MİT krizi' soruşturması kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

    Hakan Fidan
    © AA / Arşiv
    MİT krizi soruşturmasında 24 gözaltı kararı
    '7 Şubat MİT krizi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen, eski emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 8 şüphelinin, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerinin ifadeye çağrılmasıyla kurulduğu belirtilen kumpas üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, eski komiser yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı, eski polis memuru Veli Tuluy, eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amiri Oğuzhan Ceylan ve eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amir yardımcısı Erkan Ünal'ın sorguları sona erdi.

    İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

    Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

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    Etiketler:
    7 Şubat MİT krizi, MİT, Ali Fuat Yılmazer, Türkiye
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