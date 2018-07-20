Spor Toto’dan yasa dışı bahise ağır darbe

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım attı. Teşkilat TBMM sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkartıyor.

© REUTERS / Murad Sezer MASAK: Türkiye'de 5 milyon kişi yasadışı bahis oynuyor

Yasa dışı bahislerin terörün finansmanında kullanıldığını ifade eden yetkililer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yasa dışı bahis kanunsuzluğa dayalı bir oyun olup, sonuçları bakımından ülke markasına ve ekonomisine ciddi zararları bulunmaktadır. Kanunlara aykırı bahis organizasyonlarının faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirler, terörün finansmanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda, "yasa dışı bahis/terör" bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir."

17 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan torba yasada getirilen düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi manada artış göstermektedir. Böylece devletimiz tarafından kararlılıkla yürütülen çalışmaları destekleyici nitelikteki bu en önemli düzenleme doğrultusunda yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Spor Toto'nun kısa süre içinde hayata geçireceği düzenleme kapsamında İddaa'nın müşterek bahis oranları ve ikramiye tutarları önemli ölçüde artırılacak. Böylece yasa dışı bahis ve terör bağlantısı ağır bir darbe yiyecek"