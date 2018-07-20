Yavru köpeği asarak öldürdüler

Bir çevre sakini, "Bu devirde böyle bir vicdansızlığı kim yapabilir? Bunu yapanın ve yapanların bulunup yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Bölgedeki esnafın yavru sokak köpeğini bildikleri, sürekli sokakta dolaştığı ve besledikleri de öğrenildi. Vatandaşlar olayla ilgili polise ihbarda bulundu.
MECLİS YASA ÇIKARMADIĞI İÇİN: YAKALANSA DA SERBEST BIRAKILACAK
Ancak yavru köpeğe bunu yapan bulunsa dahi para cezası kesilip serbest bırakılacak. Bu tarz toplumda infial yaratan olaylarda bazı mahkemeler tutuklama kararı verebiliyor ancak yasa dolayısıyla eylemi gerçekleştiren kişiler genellikle ilk duruşmada serbest bırakılıyor.
Hayvan aktivistleri, dönem dönem siyasilerin gündeme getirdikleri 'hayvana şiddete hapis cezası' yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyor.
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