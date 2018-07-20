Yavru köpeği asarak öldürdüler

© Fotoğraf : DHA Köpeğe tecavüz edip yaktılar

Olay, Tavas ilçe merkezindeki 5 katlı inşaat halindeki binanın üçüncü katında meydana geldi. Dün saat 14.00'te binanın üçüncü katındaki pencerenin dışında, boğazına bağlı iple asılı şekilde yavru sokak köpeğini gören çocuk, esnafa haber verdi. Olay yerine gelen ve yavru köpeği boğazından asılı şekilde gören esnaf, vicdansızlığa tepki gösterdi.

Bir çevre sakini, "Bu devirde böyle bir vicdansızlığı kim yapabilir? Bunu yapanın ve yapanların bulunup yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bölgedeki esnafın yavru sokak köpeğini bildikleri, sürekli sokakta dolaştığı ve besledikleri de öğrenildi. Vatandaşlar olayla ilgili polise ihbarda bulundu.

MECLİS YASA ÇIKARMADIĞI İÇİN: YAKALANSA DA SERBEST BIRAKILACAK

Ancak yavru köpeğe bunu yapan bulunsa dahi para cezası kesilip serbest bırakılacak. Bu tarz toplumda infial yaratan olaylarda bazı mahkemeler tutuklama kararı verebiliyor ancak yasa dolayısıyla eylemi gerçekleştiren kişiler genellikle ilk duruşmada serbest bırakılıyor.

Hayvan aktivistleri, dönem dönem siyasilerin gündeme getirdikleri 'hayvana şiddete hapis cezası' yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyor.