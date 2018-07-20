Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in çıkardığı yasa Türkiye tarafından kabul edilemez

Oktay, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." paylaşımında bulundu.
Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, "Yahudi Ulus Devlet Yasası" adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) July 19, 2018
İsrail parlamentosu (Knesset), tartışmalara neden olan 'Yahudi ulus devlet' yasasını kabul etmişti. Arap milletvekilleri ve Filistinliler ise 'ırkçı' olarak nitelendirdikleri yasanın 'ülkedeki apartheid uygulamasını yasallaştırdığını' söylemişti.
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