Öğrencilere bedelli ayarlaması

TBMM'de pazartesi günü görüşülecek olan bedelli askerliğin içerisinde yer alan 28 gün temel eğitim sürecinde öğrenciler için yeni bir düzenleme yapılacağı kaydedildi. Buna göre temel askerlik eğitimi şeklinde ifade edilen dönem, öğrencilerin tatil dönemine kaydırılabilir.

Yeni bedelli düzenlemesinden yaklaşık olarak 400.00 kişinin yaralanması bekleniyor. Bu sayı dolayısıyla 28 günlük temel eğitimlerin farklı illerde de verilebileceği bildirildi. Temel eğitimleri daha önce sadece Burdur’daki askeri birlikte veriliyordu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre AK Parti kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulama yönetmeliğiyle netleşecek bu yeniliklerle, hem yığılmaların önleneceğini hem de uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri yerlere daha yakın birliklerde bu süreci geçirmelerinin sağlanmış olacağını söylediler.

Bedelliden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için de bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.

Bedelli teklifinin altında imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, öğrencilerin okullarındaki eğitim süreçlerinin etkilenmemesi için bu yönde bir uygulamaya gidilebileceğini belirterek, “Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” dedi.

Ancak, özellikle sosyal medyada 28 günlük temel eğitime yönelik tepkiler devam ediyor. İş yerlerinin 28 günlük süreç için problem yaratacağını vurgulayan kişiler, söz konusu düzenlemenin geri çekilmesini talep ediyor.