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10:20 20 Temmuz 2018
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

    TBMM'de yer kapmaca: Erken gelen koltuğa oturabiliyor

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Yeni sistemle birlikte milletvekili sayısının artması nedeniyle bazı isimlerin hala odasının olmadığı, Genel Kurul'a erken gelenin kendine yer bulduğu ifade edildi.

    TBMM Genel Kurulu
    © Fotoğraf : AA
    'Yeni TBMM binası için yer aranıyor'
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletvekili sayısının artması, Başbakanlığın kaldırılması ve 5 partinin grup kurması, TBMM’yi şeklen önemli ölçüde etkiledi.

    Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre ilk sorun, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması nedeniyle eski vekil sayısına göre dizayn edilen halkla ilişkiler binası ile ana binada yaşandı. 470 milletvekili odası ile 16 ihtisas komisyonu salonu ve 10 uluslararası komisyon başkanlığının yer aldığı yeni halkla ilişkiler binasında, yeni vekillere yer açılması için arayış başladı. 

    ODALAR BÖLÜNÜYOR: 100 VEKİL BOŞTA

    Daha önce bakanların parlamentodan atanması nedeniyle vekillerle ilgili oda sıkıntısı yaşanmıyordu. Ancak hem bakanların dışarıdan atanması hem de milletvekili sayısının artması nedeniyle yeni oda oluşturulabilmesi için komisyon başkanlıkları için ayrılan geniş odaların bazılarının bölünmesi, bazı salonların da hem komisyon toplantıları hem de başkanlara makam odası olarak kullanılması formülü bulundu. Ancak yeni yasama yılına kadar bitirilmesi planlanan tadilatın halen sürmesi nedeniyle 100’e yakın milletvekiline şimdiye kadar oda verilemedi. Bazı uluslararası komisyon başkanlıklarının ana binaya taşınması için personele hizmet veren lokanta da kapatıldı. Lokanta, bölümlere ayrılarak uluslararası komisyon başkanları için makam odasına çevriliyor.

    TBMM
    © AA / Murat Kaynak
    TBMM'ye sığmayan vekillere oda yerine 40 bin TL formülü
    YERDE OTURDULAR

    TBMM Genel Kurulu’nda da milletvekillerinin oturacakları koltuk sayısı konusunda sıkıntı yaşanıyor.

    Yeni vekiller için genel kurul salonuna ek koltuklar yerleştirilecek. Ancak yerleştirme işleminin de Meclis’in tatile girmesinin ardından yapılması bekleniyor. Özellikle milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninde Genel Kurul’a katılımın fazla olması nedeniyle bazı vekillerin, koltuk olmadığı için salonun arkasında yerde oturduğu belirtildi. 

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    Etiketler:
    TBMM, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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