Saadet Partili Karaduman: Ülkedeki adaletsizliğin üzerine örtecek büyüklükte türban icat edilmedi

24 Haziran'daki seçimlerde CHP kontenjanından TBMM'ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, başörtüsü ile ilgili dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

© AA / Metin Aktas Karamollaoğlu: Başörtülü kadınların zorla başları mı açtırılıyor?

Saadet Partili Karaduman, sosyal medya hesabı Twitter'da türbanla ilgili bir paylaşım yaptı.

Karaduman, "Türk Hava Yolları'nda (THY) ilk türbanlı pilot' haberini paylaşarak "Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi" dedi.

Elbette ki türbanlı pilot mümkündür.

Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi. https://t.co/E1Lhqhx8zs — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) 19 Temmuz 2018

THY'NİN İLK BAŞÖRTÜLÜ PİLOTU

Karaduman'ın yorum yaptığı haberde THY’nin ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş'un eğitimlerine başladığı ifade ediliyor. Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Durmuş 14 aylık eğitimini tamamlayabilirse sonra, THY tarihinde kokpite oturan ilk başörtülü pilot olacak.