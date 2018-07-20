CHP'li Aksünger: Kurultay için imza verenlere ciddi baskı var

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, CHP'de olağanüstü seçimli kurultay çağrısıyla başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var. Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor" dedi.

© AA / Emin Sansar CHP'de kurultay için imza sayısı 526'ya ulaştı

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Erdal Aksünger dün Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Muharrem İnce'ye yakın isimlerin kurultay için imza topladığının hatırlatılması üzerine Aksünger, delegelere imza vermemeleri ya da verdikleri imzaları geri çekmeleri için baskı yapıldığını söyledi.

Aksünger bu mekanizmanın başındaki ismin ise CHP Sözcüsü Bülent Tezcan olduğunu iddia etti."İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı" diyen Aksünger, şubat ayında Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda (MYK) partinin değişmesi gerektiğini söylediğini hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014'te ve 2015'te değişimi desteklediğini hatırlatan Aksünger, son Parti Meclisi (PM) seçiminde Muharrem İnce'nin iyi bir sonuç aldığını, ancak delegeye vicdani tercih hakkı bırakılmadığını savundu.

© Fotoğraf : CHP Kılıçdaroğlu'nun kurultay için imza veren başdanışmanı istifa etti

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce ile birlikte birçok adayın çıkabileceği görüşünü dile getiren Aksünger, "Kurultay için yeterli imza toplanacaktır. Önümüzdeki salı, çarşamba bu iş biter" ifadesini kullandı.

'MUHARREM İNCE, KREDİSİNİN YÜZDE 50'SİNİ O SEÇİM GECESİ YEDİ'

Aksünger, "Muharrem İnce'ye 'Kredinin yüzde ellisini o gece yedin' dedim. Çıkıp, özür diledi. Konuya özeleştiri getirdi; ama ne dersek diyelim Muharrem Bey herkesten bir adım önde" diye ekledi.

'İYİ PARTİ, NANKÖRLÜK ETTİ'

Aksünger, adını anmadan İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Mehmet Aslan'ın "AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak" açıklamasına da atıfta bulundu. "İYİ Parti CHP'ye nankörlük ediyor" diyen Aksünger, sözlerinin devamında "CHP, HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" ifadesini kullandı.

'ESKİ SİSTEM KULLANILSAYDI, KESİNLİKLE PROBLEM OLMAZDI'

Aksünger seçim gecesi öncesi Adil Seçim Platformu tarafından mobil uygulamaların denemesinin yapılmadığını da hatırlattı. "2015'teki, 7 Haziran'daki, 1 Kasım'daki ve 16 Nisan'daki süreçleri yönetmiş ve onları var etmiş bir insan olarak söylüyorum. O sistemleri kullanmadılar ve dışarıda bir sistem var etmeye çalıştılar" diyen Aksünger, sözlerine şöyle devam etti: "Adil Seçim Platformu, bir platform. Orada sadece 'adilseçim.net' diye mobil bir uygulama yapıldı. Eski sistem kullanılsaydı kesinlikle hiçbir problem olmazdı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hiç bilmiyorum. Mobil uygulamasının teknik altyapısının başarısız olacağını söylemiştim. Adil Seçim Platformu'nun başarısız olduğunu kendileri de söylediler ve toplumdan özür dilediler. Bu zaten bağıra bağıra geldi. Dünkü açıklamalarında şunu söylemişler ‘Uygulamanın testlerini bile yapamadık' demişler. Bu, intihar demektir."