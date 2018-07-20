Kulis: İYİ Parti yeniden yapılandırılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 20-22 Temmuz arasında parti kurullarıyla bir araya gelecek. Kulislerde konuşulanlara göre, kampın ardından partinin yeniden yapılandırılması için ilk adımlar atılacak.

Cumhuriyet muhabiri Ozan Çepni'nin kulislerden aktardığına göre, parti dışı unsurlara 3 gün boyunca kapıların kapatılacağı kampta, partinin önümüzdeki dönemdeki yol haritası ve ortak söylemi belirlenecek. Kampa Başkanlık Divanı, GİK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra analizler için alanında uzman özel konuklar konuşmacı olarak davet edildi.

PARTİ KİMLİĞİNİN OTURMASI HEDEFLENECEK

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Yaklaşık 350 İYİ Parti yöneticisinin katılması beklenen kamp parti tabanındaki farklı kesimler için bir kaynaştırma misyonu da taşıyacak. Yapılacak toplantılarda, MHP'den kopan ülkücü kesim, merkez sağdan gelen isimler ve yeni partililerin aynı söylemde buluşması ve İYİ Parti kimliğinin oturtulması hedeflenecek. Kampta seçim sürecinin en geniş katılım ve uzmanlarla ayrıntılı değerlendirmesini yapılması, partinin önümüzdeki sürece ilişkin siyaset haritasının netleşmesi ve yerel seçimler gündemde olacak.