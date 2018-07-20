HDP'li 2 vekil hakkında daha cenaze soruşturması

Baysal'ın Asri Mezarlık'taki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldığı ifade edildi.
AA'nın haberinde tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı iddia edildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Devran Baysal'ın cenazesine katıldığı ifade edilen HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla soruşturma başlattı.
Geçen günlerde yine 2 HDP'li vekil hakkında PKK'lı cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
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