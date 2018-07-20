Konya'da yaşayan Suriyeli genç, kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Konya'da kağıt toplayıcılığı yapan Suriyeli Abdülbasid El M., kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık bebeği, kurtarılamadı.

Konya'da Suriye uyruklu bir kişi, ağabeyiyle tartışması sırasında kendisine tokat attığını iddia ettiği 8 aylık hamile yengesini bıçaklayarak öldürdü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Hatay sokaktaki müstakil evde kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Suriye uyruklu Ahmed El M. (35) ile kardeşi Abdülbasid El M. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülbasid El M, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) bıçakla yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alyassouf ve bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Abdülbasid El M, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

© AA / Ahmet Akbıyık Olayın ardından kaçan Abdülbasid El M, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde bir süredir evinde hırsızlık olayı yaşandığını, bunu ağabeyinin gerçekleştirdiğini düşünerek konuşmak için evine gittiğini, yaşanan tartışma sırasında kendisine tokat atan yengesini bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.