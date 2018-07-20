Konya'da yaşayan Suriyeli genç, kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Konya'da Suriye uyruklu bir kişi, ağabeyiyle tartışması sırasında kendisine tokat attığını iddia ettiği 8 aylık hamile yengesini bıçaklayarak öldürdü.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülbasid El M, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) bıçakla yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alyassouf ve bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli Abdülbasid El M, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde bir süredir evinde hırsızlık olayı yaşandığını, bunu ağabeyinin gerçekleştirdiğini düşünerek konuşmak için evine gittiğini, yaşanan tartışma sırasında kendisine tokat atan yengesini bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.
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