Adalet Bakanı Gül: Akın İpek'in bağımsız Türk yargısına iade edilmesini istiyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'den yakalama kararı bulunan iş adamı Akın İpek’in pasaportuna yaşamını devam ettirdiği İngiltere’de el konulmasıyla ilgili olarak, “Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz” dedi.

Koza-İpek Holding'e ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 77 yıl hapis cezası istenen ve Londra'da bulunan İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'e ev hapsi verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin olarak, "Bu konuda medyada yansıtılandan farklı gelişmeler de var ama her halükarda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütlerinde ayrım yapmayacaksınız, iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmayacaksınız" dedi.

Gaziantep'de basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Gül, ayrıca şunları söyledi:

— (Fethullah Gülen'in iadesi) 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz.

Adalet Bakanı Gül: 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi https://t.co/Sor3lMoL8j pic.twitter.com/ekKAslJUBY — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 Temmuz 2018

— (PKK'lı cenazesine katıldığı ifade edilen HDP'li vekillere soruşturma) Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar.

— 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, fiili FETÖ yargılamalarının neredeyse üçte ikisi tamamlanmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla da bu davaların nihayete ereceğini görüyoruz. Burada da yine ağırlaştırılmış müebbet ve farklı sürelerde mahkumiyet öngörülen 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir.

— FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir.