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16:12 20 Temmuz 2018
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    Mehmet Ali Çelebi

    CHP'li Çelebi, kurultay için toplanan imzayı açıkladı: Bugün tamamlanır

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP'deki olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen Parti Meclisi (PM) üyelerinden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ana kadar toplanan imzaların 600'ü bulduğunu söyledi. Çelebi, kurultay için gerekli olan 634 imzanın gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger
    © AA / Güven Yılmaz
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    CHP PM üyeleri, olağanüstü kurultay konusunda ikiye bölündü. PM'de yer alan İzmir milletvekillerinden Selin Sayek Böke, Mehmet Ali Çelebi ve PM üyesi eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, değişimden yana olduklarını açıklarken PM üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Seyit Torun gibi bazı isimler de olağanüstü kurultayın 'gerekli olmadığı' iddiasında.

    CHP'de imza restleşmesi sürerken, Mehmet Ali Çelebi, imzaların 600'ü bulduğunu açıkladı. Bugün seçimli olağanüstü kurultay için gerekli olan 634 imzaya ulaşılacağını ileri süren Çelebi, "Biz hepimiz yoldaşız. Kırıp dökmeden taleplerimizi bir şekilde ortaya koyacağız ve bence bu değişimi gerçekleştireceğiz" dedi. Değişim isteğinin kişilerden bağımsız, ilkesel bir değişim olduğunu söyleyen Çelebi, "Değişim ile ilgili bir çok başlığımız var. Cumhuriyetçi, halkçı, aydınlanmacı bir program gerekiyor. Bu programa kadro değişikliği eşlik etmeli" diye konuştu.

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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
    © AA /
    CHP Sözcüsü Tezcan'dan imza açıklaması
    Bu değişimin ardından, partinin üyelik yapısının değiştirilmesi ve partide liyakat sisteminin işletilmesi gerektiğini vurgulayan, ardından başarı kriterlerinin belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Çelebi, şöyle konuştu:

    "Her kademedeki görev için 2 veya 3 dönem kuralı getirilmeli. Kadın ve gençler öne çıkarılmalı. Partide eğitim ve kültür alt yapısının oluşturulması gerekiyor. Partide üyesinden en tepedekine kadar herkesi dava insanına çevirecek bir eğitim alt yapısı gerekiyor. Meclis'in işlevi kısıtlandı. Bu nedenle sivil toplum ile iç içe olabilecek, geçirgen ve geçişken bir CHP gerekiyor. En büyük sıkıntılardan biri de yetkili kurulların işletilmesi. Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) PM tarafından seçilmesi önemli. Seçim güvenliği ile ilgili farklı bir alt yapı gerekiyor. Belki sadece bir genel başkan yardımcısı bu işle ilgilenebilir. Bunları koordine edebilecek yapının oluşturulması önemli."

    Özgür Özel
    © AA / Fatih Kurt
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    Çelebi, partide değişimin gerçekleşmemesi halinde yerel seçimlerde hüsran yaşanacağına işaret ederek, "İmzalar 600'ü buldu. Bu bile büyük bir mesaj. Bir şekilde bu değişimin başlatılması elzem oldu. Bölünmeye gerek yok. Tabanın, halkın isteği belli. Halkta umut yaratacak bir değişime ihtiyaç var. Aksi takdirde yerel seçimler bizim için hüsran olur. O nedenle bunu bir an önce gerçekleştirmek gerekiyor. Ortak aklı ortaya çıkarmak gerekiyor" diye konuştu.

    İmzaların 634'u bulması halinde CHP Genel Merkezi'nin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

     

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    Etiketler:
    İmza, Olağanüstü kurultay, CHP, Mehmet Ali Çelebi, Türkiye
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