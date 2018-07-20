İbadethanelerin azınlıklara bedelsiz olarak tahsis edilmesinin önü açıldı

Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfına 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Ayrıca benzer süreçte Hatay'daki Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfına da Mar Yuhanna Kilisesi'nin bedelsiz tahsisi yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst karar organı Vakıflar Meclisi, geçen aylardaki toplantısında azınlık vakıflarını sevindirecek bir karara imza attı.

© AFP 2018 / Ozan Köse Mor Gabriel, Süryani cemaatine iade ediliyor

Bu kapsamda yapılan değişiklikle Vakıflar Yönetmeliği'ne, 'Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve vakfiyesinde yer alan amaca uygun kullanılan hayrat taşınmazlar ile ibadethane olarak kullanılan taşınmazlardan kullanım bedeli alınmayabilir' ifadesi eklendi.

CAMİLER İÇİN UYGULANIYORDU

Böylelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idaresinde olan sinagog, kilise, manastır gibi taşınmazların ilgili vakfına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesinin önü açıldı. Bedelsiz tahsis, bugüne kadar vakıf camileri için uygulanıyordu.

AİHM UMUDU: 'OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAKTIR'

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, azınlık vakıflarına ilişkin alınan bu kararın Türkiye'nin Avrupa'daki algısı açısından da önemli olduğuna işaret etti.

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'nın söz konusu kiliseyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı bir dava olduğunu ve AİHM'in bu konuda uzlaşılması yönünde bir ara karar aldığını aktaran Ertem, bu uygulamanın söz konusu davayı da sonuçlandırdığını söyledi.

Ertem, "Genel müdürlüğün yönetimindeki kilise, sinagog gibi taşınmazların azınlıklara bedelsiz olarak tahsis edilebilmesine olanak tanıyan bu karar, AİHM'de devam eden davaya yönelik dış algı anlamında da olumlu sonuçlar doğuracaktır diye umuyoruz. Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir de Sacre Coeur Kilisesi'nin 20 yıla uzanan ihtilaflı bir süreci olduğunu anlattı.

Tüm bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilişkilerin hep dostane ve yapıcı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Basatemir, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Aslında ömrümün üçte biri bu kilisenin tahsisi ile ilgili sorunları çözmeye çalışmakla geçti. Alınan kararla çok mutlu olduk. Vakıflar Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem'e de bir teşekkür yazısı yazdım. Onun, sürecin güzel sonuçlanmasında çok önemli payı var. Protokolü imzalarken hem mutluluktan hem de geçmişi düşünüp nostaljiden duygulandım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazineden almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun."