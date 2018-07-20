Oktar grubuna 17 yaşında giren G.S: Kızlar her gün onlarca örgüt üyesiyle birlikte olurdu

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan 168 kişi tutuklandı.
G.S., "O dönemde İslam'ı anlatan modern bir yapı olduğuna inanmıştım. Bu imajdan etkilendim ve örgüt üyeleriyle görüşmeye başladım. Henüz lise sona gidiyordum, birkaç ay sonra Adnan Oktar'la tanıştırıldım. Her gün beni Kandilli'deki evine çağırmaya başladı, örgüt evlerinden birinde kalmam için ısrarcı oldu, sonrasında onların evlerinde kalmaya başladım" dedi.
'HİÇBİR YERE TEK BAŞIMA GİDEMEZ HALE GELMİŞTİM'
'AİLESİ YAŞLI OLANLARA 'HÂLÂ YAŞIYORLAR MI?' DİYE SORARDI'
"Herkes kazandığı tüm paraları ve ailesinden kalan tüm mirası örgüte aktarıyordu. Öyle ki Adnan Oktar ailesi yaşlı olanlara 'hâlâ yaşıyorlar mı?' diye sorar, bir an önce ölmelerini bekler ve miraslarına el koymak isterdi."
'KIZLAR ERKEKLERE SUNULURDU'
Herkesin bu şekilde cinsellik yaşadığını söyleyen G.S. "Örgüte katılan bazı kızlar bütün erkek örgüt üyelerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulurdu. Kızlar buna itiraz edemezdi çünkü bunu Mehdi'nin emri olarak görürdü" dedi.
Ayrıca yeni gelen bazı kızların evlilik bahanesiyle kandırıldığını belirten G.S., "Evleneceği kişi 'Diğer arkadaşlarımla da birlikte olmazsan seninle evlenmem' diye kızları kandırırdı. Kızlar bu şekilde turnike denen iğrenç sisteme dahil olur ve her gün onlarca örgüt üyesiyle birlikte olurlardı. Bu sisteme itiraz eden olursa örgüt üyeleri tarafından aşağılanır ve gizli kameraya çekilmiş olabileceğini düşünerek korkudan şikayetçi olamazdı" diye konuştu.
'ÖRGÜTTEN AYRILIRSAM LANET ÜZERİME OLSUN' YEMİNİ
Adnan Oktar'ın, namazın iki vakit olduğunu söyleyip bu şekilde kıldırdığını belirten G.S., "Namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tesbih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kuran'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" diye konuştu.
'2 KIZ KARDEŞLE NİKAH YAPTI'
Evlilikte Oktar için sınırlı bir sayının olmadığını vurgulayan G.S. "Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır. Lezbiyenliğin helal olduğunu söyler ‘iki tane tertemiz kadının birbirini sevmesi neden yasak olsun ki, Kuran'da bu tarz bir yasak yoktur' der. Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyler, yayınlar da dahil olmak üzere sürekli viski ya da votka içer" şeklinde ifade verdi.
'16 YIL SONRA KAÇTIM'
"Tabii örgütten ayrılmak öyle kolay bir şey değil. 'Ben artık sizle aynı görüşte değilim, sizden ayrılmak istiyorum' gibi bir şey söz konusu değil. Ayrılma ihtimali olan kişiler çok sıkı güvenlik önlemlerine tabi tutulurlar, zırhlı araçlarla birkaç silahlı kişinin gözetiminde gidip gelirler. 3 ay kaçmak için uygun zaman aradım. Gece herkesin uyuduğu bir saatte kapının kilidini sezdirmeden açıp çağırdığım taksi ile kaçıp ailemin yanına döndüm."
Oktar'ın cemaatten ayrılan kişilere münafık dediğini polise anlatan G.S., bu kişilere takma isimler bulunup, aleyhinde sosyal medyada aşağılayıcı paylaşımların yapıldığını belirtti.
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